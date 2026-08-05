Як співвласникам домовитися про користування квартирою

Наявність частки у квартирі не означає, що людині автоматично належить окрема кімната. Співвласник отримує частку у праві власності на все житло, тому користуватися ним потрібно з урахуванням прав інших власників, пояснили на каналі "Наказ юристи - нерухомість, забудовники, податки".

Важливі рішення щодо квартири також мають ухвалювати спільно. Це стосується ремонту, передачі житла в оренду та інших дій, які зачіпають інтереси всіх співвласників.

Щоб зменшити ризик конфліктів, власники можуть письмово визначити порядок користування квартирою. В угоді можна закріпити, хто користується певними кімнатами, як оплачуються комунальні послуги та як розподіляються інші витрати.

Таку домовленість варто посвідчити нотаріально. Тоді встановлений порядок збережеться навіть після продажу однієї з часток і діятиме для нового співвласника.

Як продати свою частку у спільному житлі

Кожен співвласник має право продати належну йому частку. Однак спочатку її потрібно запропонувати іншим власникам квартири, адже вони мають переважне право на купівлю.

У повідомленні зазначають ціну та інші умови продажу. Якщо протягом місяця співвласники відмовляться від пропозиції або не дадуть відповіді, частку можна продати сторонньому покупцеві.

Водночас новому покупцю не можна запропонувати вигідніші умови. Зокрема, ціна не має бути нижчою за ту, яку повідомили співвласникам. Якщо це правило порушити, продаж можуть оскаржити в суді.

Коли частку можна виділити або отримати за неї компенсацію

Ще один варіант – виділити частку в натурі та перетворити її на окремий об'єкт нерухомості. Найчастіше це можливо у приватних будинках, де можна облаштувати окремий вхід і провести необхідні комунікації.

У звичайній квартирі такий поділ переважно неможливий із технічних причин. У цьому разі співвласник може розраховувати на грошову компенсацію за свою частку, але для цього потрібна згода інших власників.

Примусовий викуп частки через суд можливий лише у виняткових випадках. Суд може врахувати, наскільки частка є малою, чи можна виділити її окремо, чи користується власник житлом і чи має істотний інтерес до квартири. Остаточне рішення залежить від обставин конкретної справи.

Нагадаємо, квартира, придбана у шлюбі, після розлучення не ділиться автоматично – колишнє подружжя залишається її співвласниками. Якщо у пари є діти, суд може відійти від рівного поділу та врахувати, з ким вони житимуть, а також внесок кожного з батьків у придбання житла й забезпечення сім'ї.