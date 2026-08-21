Что лучше всего подойдет для дома во время отключений

Самым простым вариантом резервного питания для многоэтажного дома может быть генератор. Однако лучшим решением председатель наблюдательного совета ОО "Национальная платформа ОСМД" Алексей Тихонов называет гибридную солнечную станцию с аккумуляторами. Об этом эксперт рассказал в эфире "День.LIVE".

Такое оборудование нужно не для того, чтобы обеспечить электроэнергией все квартиры во время отключений. Его главная задача – поддерживать работу систем, от которых зависит весь дом.

В частности, резервное питание может поддерживать водоснабжение, отопление и работу лифтов. То есть даже во время длительного отключения электроэнергии основные системы дома смогут продолжать функционировать.

В то же время жильцам следует учитывать, что такая система не заменит обычное электроснабжение. Подключить к ней все квартиры и пользоваться бытовой техникой в привычном режиме не получится.

Сколько стоит резервное питание для многоэтажного дома

Цена зависит от размера дома и оборудования, которое необходимо установить. Например, для 25-этажного дома на 200 квартир комплексная система резервного питания может стоить около 2–2,5 миллиона гривен.

Однако собирать всю сумму только с жильцов не обязательно. В рамках программ софинансирования они могут покрыть около 30% стоимости, а остальные 70% – получить в качестве компенсации.

В Киеве также можно воспользоваться револьверным фондом и распределить расходы на несколько лет. Для дома на 200 квартир расходы в таком случае могут составить около 100 гривен с квартиры ежемесячно в течение 2–3 лет.

Напомним, в рамках программы "СветДом" совладельцы многоквартирных домов могут получить финансовую поддержку на сумму от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов и другого энергооборудования.