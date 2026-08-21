Що найкраще працюватиме у будинку під час відключень

Найпростішим варіантом резервного живлення для багатоповерхівки може бути генератор. Однак кращим рішенням голова наглядової ради ГО "Національна платформа ОСББ" Олексій Тихонов називає гібридну сонячну станцію з акумуляторами. Про це експерт розповів в ефірі "День.LIVE".

Таке обладнання потрібне не для того, щоб забезпечити електроенергією всі квартири під час відключень. Його головне завдання – підтримувати роботу систем, від яких залежить увесь будинок.

Зокрема, резервне живлення може підтримувати водопостачання, опалення та роботу ліфтів. Тобто навіть під час тривалого знеструмлення основні системи будинку зможуть залишатися в роботі.

Водночас мешканцям варто враховувати, що така система не замінить звичайне електропостачання. Під'єднати до неї всі квартири та користуватися побутовою технікою у звичному режимі не вийде.

Скільки коштує резервне живлення для багатоповерхівки

Ціна залежить від розміру будинку та обладнання, яке потрібно встановити. Наприклад, для 25-поверхівки на 200 квартир комплексна система резервного живлення може коштувати близько 2 – 2,5 мільйона гривень.

Проте збирати всю суму лише з мешканців не обов'язково. За програмами співфінансування вони можуть покрити близько 30% вартості, а решту 70% – отримати як компенсацію.

У Києві також можна скористатися револьверним фондом і розподілити витрати на кілька років. Для будинку на 200 квартир витрати у такому разі можуть становити близько 100 гривень з квартири щомісяця протягом 2 – 3 років.

Нагадаємо, у межах програми "СвітлоДім" співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати фінансову підтримку на суму від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання.