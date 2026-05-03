Что будет происходить с ценами на первичном рынке?

Май 2026 года не принесет резких колебаний стоимости новостроек. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала риелтор и аналитик Ирина Луханина.

По словам риелтора, застройщики сейчас действуют осторожно, балансируя между ростом расходов и ограниченным спросом.

На первичном рынке я не ожидаю резких движений цен. Застройщики сейчас в режиме осторожного равновесия: себестоимость растет (стройматериалы, рабочая сила, логистика), но платежеспособный спрос не позволяет агрессивно поднимать цены,

– отметила Ирина Луханина.

В результате наиболее вероятным сценарием станет умеренное повышение цен в ликвидных проектах – прежде всего в готовых домах или тех, имеющих высокую степень готовности. Зато менее надежные могут предлагать скрытые скидки.

Как отмечает эксперт, рынок новостроек все больше сегментируется: качественные комплексы с инфраструктурой и понятными сроками ввода дорожают в пределах 2 – 5%, тогда как рисковые проекты часто продаются дешевле после торга.

По состоянию на начало мая, как свидетельствуют данные на ЛУН, дороже всего квадратный метр жилья продают в таких городах: Львов – 64,1 тысячи (рост цены на 17% за последний год), Киев – 57,3 тысячи (на 6%), Одесса – 50,9 тысячи (на 10%), Ужгород – 50,4 тысячи (на 10%). То есть столица, западные области и Одесса продолжают лидировать в этом сегменте, как и раньше.

Зато самый дешевый квадрат традиционно в прифронтовых регионах: Харьков – 29 тысяч гривен (цены за год выросли на 4%), Сумы – 26 тысяч (цены за год не изменились), Запорожье – 24,1 тысячи (цены за год упали еще на 5%).

Оживится ли вторичный рынок и как будут вести себя цены?

Вторичное жилье в мае традиционно активизируется, но это не означает автоматического роста цен.

Как объясняет эксперт, решающим фактором становится адекватность предложения. Квартиры в хорошем состоянии и с реалистичной ценой находят покупателей довольно быстро – иногда за 2 – 4 недели. В то же время переоцененные помещения могут долго оставаться без сделок, формируя впечатление "мертвого" рынка.

В массовом сегменте цены останутся почти без изменений – возможен рост в пределах 1 – 3% в привлекательных локациях. Зато компактные квартиры в центре или в новых ЖК могут дорожать быстрее, тогда как старый жилой фонд без обновлений будет заставлять владельцев снижать ожидания.

Какие квартиры будут иметь преимущество?

Один из ключевых трендов – спрос на автономность жилья. Речь идет о возможности комфортного проживания даже во время отключений.

Дома и квартиры с резервным питанием, водой, возможностью работать во время отключений имеют конкурентное преимущество и продаются быстрее,

– рассказала аналитик.

Такое жилье не только быстрее находит покупателей, но и часто продаются дороже среднего рынка.

Согласно данным ЛУН, однокомнатные квартиры на вторичном рынке самые дорогие во Львове – 72,5 тысячи долларов (рост цен на 12% за последний год), Киеве – 72 тысячи (на 13%), Ужгороде – 69,9 тысячи (на 9%). Самое дешевое жилье продают в Харькове – 23 тысячи долларов (цены выросли на 5%), Николаеве – 20 тысяч (цены в год не изменились), Запорожье – 15,5 тысячи (цены упали еще на 9%).

По двух- и трехкомнатного жилья, то динамика похожа – западные регионы и Киев самые дорогие, прифронтовые – самые дешевые.

Где рынок будет самым активным?

Наибольшая динамика традиционно сохранится в Киеве и области. Пригород будет демонстрировать стабильный, но выборочный спрос. Западные регионы останутся без резкого перегрева цен, тогда как в прифронтовых зонах рынок будет формироваться преимущественно через вынужденные продажи – инвестиционная активность там практически отсутствует.

Что будет происходить с арендой – долгосрочной и краткосрочной?

Май открывает сезон оживления на рынке аренды. В долгосрочном сегменте спрос растет из-за мобильности населения – переезды, смену работы, возвращение в города. В ликвидных категориях (одно- и двухкомнатные комнатные квартиры, хорошие ЖК, удобная транспортная доступность) цены могут повыситься на 5 – 10%. При этом жилье с автономными решениями сдается быстрее и дороже.

Краткосрочная аренда также оживляется благодаря внутреннему туризму. В крупных городах растет заполняемость, но цены поднимаются умеренно – без резких скачков. В то же время этот сегмент остается чувствительным к ситуации с безопасностью и развивается волнообразно.

Май – это не резкий рост цен. А активация рынка и обострение конкуренции между объектами. И в этой конкуренции выигрывают те, кто соответствует запросу времени,

– подытожила Ирина Луханина.

Относительно текущих цен на аренду, то по данным ЛУН в начале мая больше всего за однокомнатное жилье приходится выкладывать в таких городах: Ужгород – 22,1 тысячи гривен в месяц (на 17% больше, чем было год назад), Львов – 19,8 тысячи (на 18% больше), Киев – 17,9 тысячи гривен (на 6% больше), Ивано-Франковск – 17,7 тысячи (на 31% больше). Здесь видим, что аренда в Ивано-Франковске ощутимо прибавила в цене за последний год и почти догнала столицу.

Зато самая дешевая аренда однокомнатного жилья традиционно в прифронтовых городах: Запорожье – 8 тысяч гривен в месяц (скачок цен за год – на 60%), Сумы – 8 тысяч гривен (падение цен на 11%), Харьков – 6,5 тысяч гривен (цены выросли за год аж на 63%), Николаев – 6,5 тысяч гривен (цены выросли на 8%). Стоит заметить, что даже в части прифронтовых городов аренда за последний год ощутимо прибавила в цене.

Подытоживая, отметим – рынок недвижимости все четче демонстрирует новую реальность: уже недостаточно просто владеть недвижимостью – решающим становится ее качество, ликвидность и соответствие современным запросам покупателей и арендаторов.

Что происходило на рынке недвижимости в первом квартале 2026 года?

Согласно квартальным отчетом ЛУН, по итогам первого квартала 2026 года рынок недвижимости Украины заметно оживился. В большинстве регионов выросли цены и спрос на вторичном жилье. В то же время покупатели все чаще смещают интерес в центральные и западные области, выбирая не самые дорогие города, а соседние – Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно. Именно там цены подскочили наиболее ощутимо. Несмотря на это, из-за роста доходов накопить на собственное жилье во многих городах стало несколько легче, чем в прошлом году.

Первичный рынок также остается активным: застройщики вводят готовые объекты и запускают новые. Рынок постепенно возвращается к "классической" модели – доля частных домов растет, ведь спрос на автономность усиливается. Цены на новостройки повышаются почти по всей стране, а в западных регионах, в частности в Ивано-Франковской области и на Закарпатье, темпы роста иногда превышают столичные.

На рынке аренды в большинстве городов цены также шли вверх. Дороже всего снимать жилье в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске. В то же время в Киеве ситуация выгоднее для арендаторов: предложение шире, цены немного снизились, а владельцы стали более гибкими, поскольку квартиры сдаются дольше.