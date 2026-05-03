Що відбуватиметься з цінами на первинному ринку?

Травень 2026 року не принесе різких коливань вартості новобудов. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла рієлторка та аналітикиня Ірина Луханіна.

За словами рієлторки, забудовники зараз діють обережно, балансуючи між зростанням витрат і обмеженим попитом.

На первинному ринку я не очікую різких рухів цін. Забудовники зараз у режимі обережної рівноваги: собівартість зростає (будматеріали, робоча сила, логістика), але платоспроможний попит не дозволяє агресивно підіймати ціни,

– зазначила Ірина Луханіна.

У результаті найімовірнішим сценарієм стане помірне підвищення цін у ліквідних проєктах – передусім у готових будинках або тих, що мають високий ступінь готовності. Натомість менш надійні можуть пропонувати приховані знижки.

Як відзначає експертка, ринок новобудов дедалі більше сегментується: якісні комплекси з інфраструктурою і зрозумілими термінами введення дорожчають у межах 2 – 5%, тоді як ризикові проєкти часто продаються дешевше після торгу.

Станом на початок травня, як свідчать дані на ЛУН, найдорожче квадратний метр житла продають у таких містах: Львів – 64,1 тисячі (зростання ціни на 17% за останній рік), Київ – 57,3 тисячі (на 6%), Одеса – 50,9 тисячі (на 10%), Ужгород – 50,4 тисячі (на 10%). Тобто столиця, західні області та Одеса продовжують лідирувати в цьому сегменті, як і раніше.

Натомість найдешевший квадрат традиційно у прифронтових регіонах: Харків – 29 тисяч гривень (ціни за рік зросли на 4%), Суми – 26 тисяч (ціни за рік не змінилися), Запоріжжя – 24,1 тисячі (ціни за рік впали ще на 5%).

Чи пожвавиться вторинний ринок і як поводитимуться ціни?

Вторинне житло у травні традиційно активізується, але це не означає автоматичного зростання цін.

Як пояснює експертка, вирішальним фактором стає адекватність пропозиції. Квартири в хорошому стані та з реалістичною ціною знаходять покупців доволі швидко – інколи за 2 – 4 тижні. Водночас переоцінені помешкання можуть довго залишатися без угод, формуючи враження "мертвого" ринку.

У масовому сегменті ціни залишаться майже без змін – можливе зростання в межах 1 – 3% у привабливих локаціях. Натомість компактні квартири в центрі або в нових ЖК можуть дорожчати швидше, тоді як старий житловий фонд без оновлень змушуватиме власників знижувати очікування.

Які квартири матимуть перевагу?

Один із ключових трендів – попит на автономність житла. Йдеться про можливість комфортного проживання навіть під час відключень.

Будинки й квартири з резервним живленням, водою, можливістю працювати під час відключень мають конкурентну перевагу і продаються швидше,

– розповіла аналітикиня.

Таке житло не лише швидше знаходить покупців, а й часто продаються дорожче за середній ринок.

Відповідно до даних ЛУН, однокімнатні квартири на вторинному ринку найдорожчі у Львові – 72,5 тисячі доларів (зростання цін на 12% за останній рік), Києві – 72 тисячі (на 13%), Ужгороді – 69,9 тисячі (на 9%). Найдешевше житло продають у Харкові – 23 тисячі доларів (ціни зросли на 5%), Миколаєві – 20 тисяч (ціни на рік не змінилися), Запоріжжі – 15,5 тисячі (ціни впали ще на 9%).

Щодо дво- та трикімнатного житла, то динаміка схожа – західні регіони та Київ найдорожчі, прифронтові – найдешевші.

Де ринок буде найактивнішим?

Найбільша динаміка традиційно збережеться у Києві та області. Передмістя демонструватиме стабільний, але вибірковий попит. Західні регіони залишаться без різкого перегріву цін, тоді як у прифронтових зонах ринок формуватиметься переважно через вимушені продажі – інвестиційна активність там практично відсутня.

Що відбуватиметься з орендою – довгостроковою і короткостроковою?

Травень відкриває сезон пожвавлення на ринку оренди. У довгостроковому сегменті попит зростає через мобільність населення – переїзди, зміну роботи, повернення до міст. У ліквідних категоріях (одно- та двокімнатні кімнатні квартири, хороші ЖК, зручна транспортна доступність) ціни можуть підвищитися на 5 – 10%. При цьому житло з автономними рішеннями здається швидше і дорожче.

Короткострокова оренда також пожвавлюється завдяки внутрішньому туризму. У великих містах зростає заповнюваність, але ціни підіймаються помірно – без різких стрибків. Водночас цей сегмент залишається чутливим до безпекової ситуації й розвивається хвилеподібно.

Травень – це не різкий ріст цін. А активація ринку і загострення конкуренції між об'єктами. І в цій конкуренції виграють ті, хто відповідає запиту часу,

– підсумувала Ірина Луханіна.

Щодо поточних цін на оренду, то за даними ЛУН на початку травня найбільше за однокімнатне житло доводиться викладати в таких містах: Ужгород – 22,1 тисячі гривень у місяць (на 17% більше, ніж було рік тому), Львів – 19,8 тисячі (на 18% більше), Київ – 17,9 тисячі гривень (на 6% більше), Івано-Франківськ – 17,7 тисячі (на 31% більше). Тут бачимо, що оренда в Івано-Франківську відчутно додала в ціні за останній рік і майже наздогнала столицю.

Натомість найдешевша оренда однокімнатного житла традиційно у прифронтових містах: Запоріжжя – 8 тисяч гривень у місяць (стрибок цін за рік – на 60%), Суми – 8 тисяч гривень (падіння цін на 11%), Харків – 6,5 тисячі гривень (ціни зросли за рік аж на 63%), Миколаїв – 6,5 тисячі гривень (ціни зросли на 8%). Варто зауважити, що навіть у частині прифронтових міст оренда за останній рік відчутно додала в ціні.

Підсумовуючи, відзначимо – ринок нерухомості дедалі чіткіше демонструє нову реальність: вже недостатньо просто володіти нерухомістю – вирішальним стає її якість, ліквідність і відповідність сучасним запитам покупців та орендарів.

Що відбувалося на ринку нерухомості у першому кварталі 2026 року?

Відповідно до квартального звіту ЛУН, за підсумками першого кварталу 2026 року ринок нерухомості України помітно пожвавився. У більшості регіонів зросли ціни та попит на вторинному житлі. Водночас покупці дедалі частіше зміщують інтерес у центральні та західні області, обираючи не найдорожчі міста, а сусідні – Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне. Саме там ціни підскочили найвідчутніше. Попри це, через зростання доходів накопичити на власне житло в багатьох містах стало дещо легше, ніж торік.

Первинний ринок також залишається активним: забудовники вводять готові об'єкти та запускають нові. Ринок поступово повертається до "класичної" моделі – частка приватних будинків зростає, адже попит на автономність посилюється. Ціни на новобудови підвищуються майже по всій країні, а в західних регіонах, зокрема в Івано-Франківській області та на Закарпатті, темпи зростання іноді перевищують столичні.

На ринку оренди в більшості міст ціни також йшли угору. Найдорожче винаймати житло в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську. Водночас у Києві ситуація вигідніша для орендарів: пропозиція ширшає, ціни трохи знизилися, а власники стали більш гнучкими, оскільки квартири здаються довше.