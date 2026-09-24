Сколько компаний в Киеве и области владеют недвижимостью

По данным аналитической платформы VKURSI, из 398 852 частных компаний, зарегистрированных в Киеве и Киевской области, объектами недвижимости имеют 14 511. В столице зарегистрировано 8 869 таких компаний, а в Киевской области – 5 642.

По итогам 2025 года совокупный чистый доход компаний, владеющих недвижимостью, составил 3,68 триллиона гривен, а чистая прибыль – 173,2 миллиарда гривен. Для сравнения: все частные компании Киева и области, включенные в исследование, получили 9,9 триллиона гривен чистого дохода и 384 миллиарда гривен чистой прибыли.

Таким образом, хотя недвижимость владеют менее 4% всех зарегистрированных частных компаний региона, на них приходится около 37% совокупного чистого дохода и 45% чистой прибыли частного бизнеса Киева и области.

VKURSI также отдельно изучила, сколько компаний имеют недвижимостью в четырех отраслях. В сфере торговли такие объекты имеют 1 739 компаний, в перерабатывающей промышленности – 1 617, в логистике – 552, а в топливной энергетике – 95.

Напомним, 17 сентября правительство расширило программу страхования военных рисков для бизнеса. Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска, а максимальную компенсацию страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 миллионов гривен в год.