Скільки компаній у Києві та області мають нерухомість

За даними аналітичної платформи VKURSI, із 398 852 приватних компаній, зареєстрованих у Києві та Київській області, об'єкти нерухомості мають 14 511. У столиці зареєстровано 8 869 таких компаній, тоді як у Київській області – 5 642.

За підсумками 2025 року сукупний чистий дохід компаній, які мають нерухомість, становив 3,68 трильйона гривень, а чистий прибуток – 173,2 мільярда гривень. Для порівняння, всі приватні компанії Києва та області, які охопило дослідження, отримали 9,9 трильйона гривень чистого доходу та 384 мільярди гривень чистого прибутку.

Таким чином, хоча нерухомість мають менш ніж 4% усіх зареєстрованих приватних компаній регіону, на них припадає близько 37% сукупного чистого доходу та 45% чистого прибутку приватного бізнесу Києва та області.

VKURSI також окремо дослідила, скільки компаній володіють нерухомістю в чотирьох галузях. У торгівлі такі об'єкти мають 1 739 компаній, у переробній промисловості – 1 617, у логістиці – 552, а в паливній енергетиці – 95.

Нагадаємо, 17 вересня уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику, а максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік.