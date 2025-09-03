Лучший вариант для покупателей жилья в Германии – оформление ипотеки. Правда, даже такой вариант возможен при условии высокого и стабильного дохода, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ацѕnews.

Интересно Видно во всех американских фильмах: почему в США частные дома без заборов

Какие цены на жилье в Германии и сколько надо зарабатывать?

Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет 4 161 евро. Однако до конца 2025 года прогнозируют подорожание на 3,5%.

Самые высокие цены – в крупных городах. Например, в Мюнхене квадрат стоит в Мюнхене квадрат стоит 8 476 евро, а в Берлине – 5 451 евро.

Купить более бюджетное жилье можно:

в селах – от 1 000 до 2 000 евро за квадрат ;

; в небольших городах, например Вупперталь, где квадрат стоит 2 416 евро.

По расчетам немецких финансовых компаний, чтобы купить хороший дом за 1 миллион евро пара должна иметь не менее 150 тысяч евро сбережений и около 13 тысяч евро дохода ежемесячно.

Если брать во внимание дом за 500 тысяч евро, то его сможет приобрести семья з доходом около 8 204 евро в месяц.

Что в первом, что во втором случаях сумма для многих потенциальных покупателей часто является неподъемной. Покупка собственного жилья в Германии возможна для тех, кто имеет стабильный и выше среднего заработок.

Где в мире наиболее недоступное жилье?

Самым дорогим городом мира по соотношению стоимости жилья к доходу признали Гонконг. Ттам семья со средним доходом должна откладывать весь свой заработок более 14 лет, чтобы наконец приобрести собственное жилье.

В пятерку самых недоступных городов также вошли: Сидней (13,8 года), Сан-Хосе, США (12,1 года), Ванкувер, Канада (11,8 года), Лос-Анджелес, США (11,2 года), Аделаида, Австралия (10,9 года).