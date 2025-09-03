Найкращий варіант для покупців житла у Німеччині – оформлення іпотеки. Щоправда, навіть такий варіант можливий за умов високого і стабільного доходу, розповідає 24 Канал з посиланням на Аusnews.

Які ціни на житло в Німеччині та скільки треба заробляти?

Середня вартість квадратного метра по країні становить 4 161 євро. Однак до кінця 2025 року прогнозують подорожчання на 3,5%.

Найвищі ціни – у великих містах. Наприклад, у Мюнхені квадрат коштує 8 476 євро, а в Берліні – 5 451 євро.

Купити бюджетніше житло можна:

у селах – від 1 000 до 2 000 євро за квадрат ;

; у невеликих містах, як-от Вупперталь, де квадрат коштує 2 416 євро.

За розрахунками німецьких фінансових компаній, щоб купити гарний будинок за 1 мільйон євро пара повинна мати щонайменше 150 тисяч євро заощаджень і близько 13 тисяч євро доходу щомісяця.

Якщо брати до уваги будинок за 500 тисяч євро, то його зможе придбати сім'я з доходом близько 8 204 євро на місяць.

Що в першому, що в другому випадках сума для багатьох потенційних покупців часто є непідйомною. Купівля власного житла у Німеччині можлива для тих, хто має стабільний і вище середнього заробіток.

Де у світі найбільш недоступне житло?

Найдорожчим містом світу за співвідношенням вартості житла до доходу визнали Гонконг. Там родина зі середнім доходом має відкладати весь свій заробіток понад 14 років, аби нарешті придбати власне житло.

До п'ятірки найбільш недоступних міст також увійшли: Сідней (13,8 року), Сан-Хосе, США (12,1 року), Ванкувер, Канада (11,8 року), Лос-Анджелес, США (11,2 року), Аделаїда, Австралія (10,9 року).