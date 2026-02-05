Сколько стоит дом в Полянице?

Поляница остается самой дорогой локацией рядом с курортом. Новые дома площадью около 120 – 150 квадратных метров чаще всего продают от 300 тысяч до 450 тысяч долларов, сообщает OLX Недвижимость.

Смотрите также Как война изменила рынок недвижимости: где квартиры подорожали больше всего

Именно здесь сосредоточены коттеджные городки, современные шале и дома, которые покупают не только для отдыха, но и для заработка на аренде.

Если жилье имеет качественный ремонт, панорамные окна и вид на горы, цена может превышать 600 тысяч долларов. Большие коттеджи, рассчитаны на туристов, нередко стоят более миллиона долларов.

Более старые дома без современной отделки встречаются редко. Даже они обычно стартуют от 200 тысяч долларов из-за близости к подъемникам и статуса локации.

Сколько стоит дом в Яблунице?

В Яблунице цены заметно ниже, чем в Полянице, однако село также входит в зону активного интереса покупателей. Локация привлекает видами и удобной транспортной развязкой.

Компактные новые дома площадью до 130 квадратных метров продают в пределах 120 тысяч – 180 тысяч долларов. Жилье с готовым ремонтом, террасой и участком с видом на горы часто оценивают в 200 тысяч – 250 тысяч долларов. Более крупные коттеджи, которые можно использовать под мини-отель или усадьбу, могут стоить от 300 тысяч долларов и более.

Старые деревянные дома под реконструкцию иногда выставляют за 80 тысяч – 100 тысяч долларов, но они требуют дополнительных вложений.

Сколько стоит жилье в селах вблизи Буковеля?

В селах чуть дальше от курорта, в частности в Татарове, Микуличине и Ворохте, бюджет ниже, сообщает Rieltor. Здесь чаще покупают жилье для спокойного отдыха или долгосрочной аренды.

Дома площадью 100 – 140 квадратных метров с участком в среднем продают за 90 тысяч – 150 тысяч долларов. Новые коттеджи с ремонтом могут стоить 160 тысяч – 220 тысяч долларов. Старые усадьбы под обновление иногда стартуют от 50 тысяч – 70 тысяч долларов, особенно если расположены дальше от туристических маршрутов.

Как айтивица превратила старый дом в дом мечты?

ИТ-специалистка из Киева превратила старую сельскую хату в современное жилье, потратив 15 тысяч долларов и полтора года на ремонт. Дом стоил 2 тысяч долларов прежде всего из-за своего состояния.

Он нуждался в капитальном ремонте, модернизации электричества, утепления и полной реконструкции санузла. После завершения основных работ дом поразил новую владелицу. Внутри появилась современная мебель, обновленные стены, новый пол и комфортная ванная комната.