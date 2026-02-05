Скільки коштує будинок в Поляниці?

Поляниця залишається найдорожчою локацією поруч з курортом. Нові будинки площею близько 120 – 150 квадратних метрів найчастіше продають від 300 тисяч до 450 тисяч доларів, повідомляє OLX Нерухомість.

Саме тут зосереджені котеджні містечка, сучасні шале та будинки, які купують не лише для відпочинку, а й для заробітку на оренді.

Якщо житло має якісний ремонт, панорамні вікна та вид на гори, ціна може перевищувати 600 тисяч доларів. Великі котеджі, розраховані на туристів, нерідко коштують понад мільйон доларів.

Старіші будинки без сучасного оздоблення трапляються рідко. Навіть вони зазвичай стартують від 200 тисяч доларів через близькість до підйомників і статус локації.

Скільки коштує дім в Яблуниці?

У Яблуниці ціни помітно нижчі, ніж у Поляниці, однак село також входить до зони активного інтересу покупців. Локація приваблює краєвидами та зручною транспортною розв'язкою.

Компактні нові будинки площею до 130 квадратних метрів продають у межах 120 тисяч – 180 тисяч доларів. Житло з готовим ремонтом, терасою та ділянкою з видом на гори часто оцінюють у 200 тисяч – 250 тисяч доларів. Більші котеджі, які можна використовувати під мініготель або садибу, можуть коштувати від 300 тисяч доларів і більше.

Старі дерев'яні будинки під реконструкцію іноді виставляють за 80 тисяч – 100 тисяч доларів, але вони потребують додаткових вкладень.

Скільки коштує житло в селах поблизу Буковеля?

У селах трохи далі від курорту, зокрема в Татарові, Микуличині та Ворохті, бюджет нижчий, повідомляє Rieltor. Тут частіше купують житло для спокійного відпочинку або довгострокової оренди.

Будинки площею 100 – 140 квадратних метрів із ділянкою в середньому продають за 90 тисяч – 150 тисяч доларів. Нові котеджі з ремонтом можуть коштувати 160 тисяч – 220 тисяч доларів. Старі садиби під оновлення іноді стартують від 50 тисяч – 70 тисяч доларів, особливо якщо розташовані далі від туристичних маршрутів.

Як айтівиця перетворила стару хату на будинок мрії?

ІТ-спеціалістка з Києва перетворила стару сільську хату на сучасне житло, витративши 15 тисяч доларів і півтора року на ремонт. Будинок коштував 2 тисяч доларів насамперед через свій стан.

Він потребував капітального ремонту, модернізації електрики, утеплення та повної реконструкції санвузла. Після завершення основних робіт будинок вразив нову власницю. Усередині з'явилися сучасні меблі, оновлені стіни, нова підлога та комфортна ванна кімната.