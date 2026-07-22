Сколько стоит регистрация права собственности на недвижимость

Регистрация права собственности на квартиру стоит от 330 до 16 640 гривен, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Размер административного сбора зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц и срока, в течение которого должна быть проведена регистрация.

В общем порядке процедура длится до пяти рабочих дней и стоит 330 гривен. За регистрацию в течение двух рабочих дней нужно заплатить 3 330 гривен, в течение одного рабочего дня – 6 660 гривен. Оформление в течение двух часов стоит 16 640 гривен.

Без административного сбора можно перерегистрировать недвижимость, право собственности на которую возникло до 2013 года. При обращении к нотариусу заявитель отдельно оплачивает его услуги, поэтому общая сумма будет выше.

Какие документы необходимы для регистрации права собственности

Подать документы можно в ЦНАП, орган государственной регистрации или к нотариусу.

Заявителю понадобятся паспорт и РНОКПП, а также документ, подтверждающий право собственности на квартиру. Это может быть договор купли-продажи или дарения, свидетельство о приватизации, право на наследство или другой правоустанавливающий документ.

Технический паспорт нужно подавать, если его требует государственный регистратор. Если услуга платная, к документам также прилагается подтверждение уплаты административного сбора. Срок регистрации зависит от выбранной процедуры.

Напомним, что технический паспорт не подтверждает право собственности на квартиру, а лишь содержит ее технические характеристики. Для продажи, дарения или оформления наследства требуется запись в Государственном реестре вещных прав, на основании которой владелец может получить выписку.