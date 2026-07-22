Скільки коштує реєстрація права власності на нерухомість

Реєстрація права власності на квартиру коштує від 330 до 16 640 гривень, повідомляє Судово-юридична газета.

Розмір адміністративного збору залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб і строку, протягом якого мають провести реєстрацію.

У загальному порядку процедура триває до п'яти робочих днів і коштує 330 гривень. За реєстрацію протягом двох робочих днів потрібно заплатити 3 330 гривень, протягом одного робочого дня – 6 660 гривень. Оформлення протягом двох годин коштує 16 640 гривень.

Без адміністративного збору можна перереєструвати нерухомість, право власності на яку виникло до 2013 року. Під час звернення до нотаріуса заявник окремо оплачує його послуги, тому загальна сума буде вищою.

Які документи потрібні для реєстрації права власності

Подати документи можна до ЦНАПу, суб'єкта державної реєстрації або нотаріуса.

Заявнику знадобляться паспорт і РНОКПП, а також документ, який підтверджує право власності на квартиру. Це може бути договір купівлі-продажу або дарування, свідоцтво про приватизацію, право на спадщину чи інший правовстановлюючий документ.

Технічний паспорт потрібно подавати, якщо його вимагає державний реєстратор. Якщо послуга платна, до документів також додають підтвердження сплати адміністративного збору. Строк реєстрації залежить від обраної процедури.

Нагадаємо, технічний паспорт не підтверджує право власності на квартиру, а лише містить її технічні характеристики. Для продажу, дарування чи оформлення спадщини потрібен запис у Державному реєстрі речових прав, на підставі якого власник може отримати витяг.