Какой фундамент обойдется при строительстве дешевле всего?

Типы фундаментов делятся от монолитных до ленточных, что является одним из самых популярных среди частного строительства, передает 24 Канал со ссылкой на строительную компанию Proremont.tech.

Ленточный фундамент

Это сооружение, которое выглядит как сплошная лента из бетона и она проходит под всеми несущими стенами здания. Такой тип подходит для тяжелых зданий из кирпича и бетона.

Среди преимуществ такого фундамента является то, что он устойчивый, однако среди минусов – довольно высокая стоимость строительства.

Ориентировочная цена за метр квадратный – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен. Например, для семьи из 4 членов ориентировочным будет дом, площадью от 100 до 120 квадратных метров. То есть средний расчет на такой дом будет составлять от 200 тысяч до 360 тысяч гривен.

Обратите внимание! Указана лишь ориентировочная стоимость за квадратный метр. Его стоимость может меняться в соответствии с регионом, размеров и материала.

Плитный фундамент

Этот фундамент выглядит как монолитная железобетонная плита, которая заливается по всей площади дома. В основном его выбирают, когда грунт неустойчивый или имеет высокий уровень вод. К преимуществам входит то, что он устойчив к проседанию, а еще идеально подходит для зданий без подвала.

В то же время плитный тип фундамента может обойтись даже дороже, чем ленточный – от 3 тысяч до 5 тысяч гривен. То есть это от 300 тысяч гривен до 600 тысяч гривен за дом, площадью от 100 до 120 квадратных метров.

Столбчатый фундамент

Выглядит столбчатый фундамент как система отдельных опор, которые размещены в ключевых точках нагрузки. Подходит для легких зданий (например, каркасные дома).

Это довольно экономичный вариант фундамента, однако при таком варианте невозможно обустроить подвал и построить тяжелые сооружения.

Поэтому, за квадратный метр нужно будет отдать от 800 до 1 500 гривен, то есть это от 80 тысяч до 180 тысяч гривен.

Монолитные фундаменты

Самым прочным типом для строительства будет монолитный фундамент. Лучше всего использовать такой фундамент для больших домов и даже в сейсмически активных регионов.

Кроме того, это самый дорогой тип среди других – от 4 тысяч до 6 тысяч гривен. или от 400 тысяч до 720 тысяч гривен за дом (100 – 120 квадратов).

Интересно! Известно, что для строительства частных домов основными вариантами являются ленточные, плитные и свайные фундаменты, которые выбираются в зависимости от конкретных условий и требований строительства, пишет "Добрый хозяин".

