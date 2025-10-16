Який фундамент обійдеться під час будівництва найдешевше?

Типи фундаментів поділяються від монолітних до стрічкових, що є одним із найпопулярнішим серед приватного будівництва, передає 24 Канал з посиланням на будівельну компанію Proremont.tech.

Стрічковий фундамент

Це споруда, яка виглядає як суцільна стрічка з бетону й вона проходить під усіма несучими стінами будівлі. Такий тип підходить для важких будівель із цегли та бетону.

Серед переваг такого фундаменту є те, що він стійкий, однак серед мінусів – доволі висока вартість будівництва.

Орієнтовна ціна за метр квадратний – від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Наприклад, для сім'ї з 4 членів орієнтовним буде будинок, площею від 100 до 120 квадратних метрів. Тобто середній розрахунок на такий будинок складатиме від 200 тисяч до 360 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Вказана лише орієнтовна вартість за квадратний метр. Його вартість може змінюватися відповідно до регіону, розмірів та матеріалу.

Плитний фундамент

Цей фундамент виглядає як монолітна залізобетонна плита, яка заливається по всій площі будинку. Здебільшого його обирають, коли ґрунт нестійкий або має високий рівень вод. До переваг входить те, що він є стійким до просідання, а ще ідеально підходить для будівель без підвалу.

Водночас плитний тип фундаменту може обійтися навіть дорожче, аніж стрічковий – від 3 тисяч до 5 тисяч гривень. Тобто це від 300 тисяч гривень до 600 тисяч гривень за будинок, площею від 100 до 120 квадратних метрів.

Стовпчастий фундамент

Виглядає стовпчастий фундамент як система окремих опор, які розміщені у ключових точках навантаження. Підходить для легких будівель (наприклад, каркасні будинки).

Це доволі економічний варіант фундаменту, однак за такого варіанту неможливо облаштувати підвал та побудувати важкі споруди.

Відтак, за квадратний метр потрібно буде віддати від 800 до 1 500 гривень, тобто це від 80 тисяч до 180 тисяч гривень.

Монолітні фундаменти

Найміцнішим типом для будівництва буде монолітний фундамент. Найкраще використовувати такий фундамент для великих будинків та навіть у сейсмічно активних регіонів.

Крім того, це найдорожчий тип серед інших – від 4 тисяч до 6 тисяч гривень. або від 400 тисяч до 720 тисяч гривень за будинок (100 – 120 квадратів).

Цікаво! Відомо, що для будівництва приватних будинків основними варіантами є стрічкові, плитні та пальові фундаменти, які обираються залежно від конкретних умов та вимог будівництва, пише "Добрий господар".

Що потрібно для будівництва будинку у 2025 році?