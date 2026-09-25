Что известно о новом социальном жилье во Львовской области

В городе Старый Самбор и селе Батятичи будет обустроено в общей сложности 114 квартир для долгосрочной социальной аренды, сообщает пресс-служба ЛОВА.

Из них 80% предназначены для внутренне перемещенных лиц, а остальные 20% – для местных жителей, относящихся к льготным категориям. Квартиры помогут обеспечить жильем переселенцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы Украины.

В Старом Самборе уже начали демонтаж, а Международная организация по миграции объявила тендер на проведение строительных работ. В Батятичах в настоящее время готовят проектно-сметную документацию и работают над подведением инженерных сетей к зданию, где будут обустроены квартиры.

Проект финансируется правительством Германии через немецкий банк развития KfW при участии Международной организации по миграции. Представители организации и территориальных общин провели совещание, в ходе которого согласовали следующие этапы работ.

Напомним, в Украине планируют ввести социальную аренду жилья. На социальную аренду семьи должны тратить не более 30% совокупного дохода. Если полная стоимость жилья превысит эту сумму, разницу будет покрывать государство или община.