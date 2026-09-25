Що відомо про нове соціальне житло на Львівщині

У місті Старий Самбір та селі Батятичі облаштують загалом 114 квартир для довгострокової соціальної оренди, пише пресслужба ЛОВА.

З них 80% призначені для внутрішньо переміщених осіб, а решта 20% – для місцевих мешканців, які належать до пільгових категорій. Квартири допоможуть забезпечити житлом переселенців, які через війну були змушені залишити свої домівки та переїхати до інших регіонів України.

У Старому Самборі вже розпочали демонтаж, а Міжнародна організація з міграції оголосила тендер на проведення будівельних робіт. У Батятичах наразі готують проєктно-кошторисну документацію та працюють над підведенням інженерних мереж до будівлі, де облаштують квартири.

Проєкт фінансує уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW за участі Міжнародної організації з міграції. Представники організації та територіальних громад провели нараду, під час якої узгодили наступні етапи робіт.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити соціальну оренду житла. На соціальну оренду родини мають витрачати не більше 30% сукупного доходу. Якщо повна вартість житла перевищуватиме цю суму, різницю покриватиме держава або громада.