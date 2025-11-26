Почему новые тренды в архитектуре важны?
В этом году строительство начинает восприниматься мировыми архитекторами в новом формате возможностей благодаря технологиям, пишет 24 Канал со ссылкой на Novator.
Смотрите также K-pop или "Игра в кальмара": как выглядит уникальная квартира в Сеуле
Большинство специалистов обращают внимание не только на эстетику, но и на экологичность и энергоэффективность проекта. Проектирование превращается в комплексную работу с данными, материалами, сценариями использования пространства.
Экодизайн
Новый метод дизайна направлен на создание среды, которая восстанавливает связь человека с природой. Такое сооружение использует естественный свет, зеленые элементы и натуральные материалы.
Исследования показывают, что такие пространства улучшают самочувствие, уменьшают уровень стресса и повышают производительность. Архитекторы все чаще применяют этот подход в жилых, коммерческих и офисных проектах.
Экодизайн / Фото Novator
Устойчивый дизайн как новый стандарт
Устойчивый дизайн перестал быть частью – он стал основой современного проектирования. Экологические риски заставили человечество находить более безопасные решения, поэтому энергоэффективность и уменьшение углеродного следа стали новыми трендами 2025-2026 годов.
Перепрофилирование зданий
Одним из самых интересных трендов стало переосмысление имеющегося пространства. Даже в Украине этот тренд приобрел популярность. Люди покупают старые хижины в сельской местности и собственными силами переделывают его. Хотя в соцсетях часть людей считает, что расходы на ремонт увеличивают общую сумму в несколько раз.
Умные здания
Современные здания все чаще оснащаются системами автоматического управления освещением, климатом, доступом и безопасностью. Это повышает комфорт и оптимизирует энергопотребление.
Смартздания позволяют создавать среду, которая подстраивается под потребности человека, одновременно сокращая расходы на эксплуатацию.
Умные здания / Фото Novator
Ориентация на долгосрочную экологичность
В мире, где строительная отрасль генерирует значительную часть глобальных выбросов, долговременная экологичность становится определяющим критерием.
Архитекторы применяют инструменты оценки материалов и жизненного цикла здания, внедряют решения, уменьшающие влияние сооружений на окружающую среду в течение десятилетий.
Технологии как часть архитектуры
Цифровые инструменты сегодня формируют новое поколение архитектуры. Программное обеспечение позволяет моделировать сложные формы, тестировать сценарии использования, прогнозировать энергозатраты и оптимизировать конструкции.
Модульное строительство
Модульные системы позволяют изготавливать части здания на производстве и быстро возводить объект. Такой подход минимизирует ошибки, сокращает отходы и обеспечивает высокую повторяемость качества.
Сейчас модульными домами активно пользуются в США. Модули легко адаптировать или переставлять, поэтому технология особенно актуальна для жилых комплексов, гостиниц, больниц и временных сооружений.
Модульное строительство / Фото Novator
Параметрический дизайн
Параметрический подход использует алгоритмы, которые помогают формировать сложные, но функциональные конструкции. Такие формы учитывают освещение, нагрузки, пространственные ограничения и другие параметры.
Интеграция систем в единую сеть
Современные здания все чаще работают как целостные экосистемы. Освещение, вентиляция, климат-контроль и безопасность взаимодействуют между собой и управляются из единого центра.
В Украине нечто подобное мы можем увидеть в жилых комплексах, которые пытаются использовать такие системы для комфорта жителей.
Интеграция зданий / Фото Novator
BIM как базовый язык архитектора
Building Information Modelling стал ключевым инструментом современного проектирования. Он объединяет данные о конструкции, материалы, технические характеристики и энергетические параметры в единой 3D-модели.
Это значительно уменьшает количество ошибок, улучшает координацию между командами и позволяет принимать точные, обоснованные решения на всех этапах реализации проекта.
Почему спрос на “зеленые” офисы в США снизился?
Спрос на "зеленые" офисные здания в США снизился из-за политики Дональда Трампа, которая вызвала осторожность в бизнес-инвестициях.
Программа ООН по окружающей среде подчеркивает важность уменьшения энергопотребления зданий для контроля глобального потепления, и снижение интереса к экоофисам является шагом назад в этой борьбе.