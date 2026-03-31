Что это за дом?

Супруги искали участок для жизни и в конце концов остановились на этом варианте, несмотря на запущенность, рассказала Мария в соцсетях.

Дом был слишком старый, поэтому от идеи его восстановления отказались – решили сразу готовить место для нового жилья.

Больше всего работы было не с домом, а с самой территорией. Участок полностью зарос кустами, деревьями и густыми зарослями. В некоторых местах не было видно даже земли – настолько все затянуло зеленью.

Однако нас это не остановило. Мы начали расчищать все, что мешало: спиливали кусты, срезали много деревьев, убирали и складывали ветки. Просто на глазах все менялось и постепенно начало вырисовываться что-то похожее на двор,

– рассказывает Мария.

Чтобы окончательно избавиться от мусора и остатков деревьев, пришлось заказывать технику. В итоге с территории вывезли семь грузовиков веток, древесины и хлама. После этого стали видны реальные границы участка и понятно, с чем работать дальше.

Как выглядела летняя кухня до уборки?

На участке была и летняя кухня, которую решили оставить. Однако ее состояние изначально было далеко от пригодного: внутри лежали старые вещи, одежда и кучи мусора, помещение было захламлено.

После уборки пространство удалось полностью освободить от лишнего. Все ненужное вынесли, а само здание привели в порядок. Теперь летнюю кухню используют для хранения инструментов и хозяйственных вещей.

В комментариях люди поддерживают супругов и желают им успехов. Также делятся своими историями. Сейчас владельцы земли уже начинают строительство и делают фундамент.

К слову, в 2026 году средняя стоимость строительства в Украине составляет примерно 16 тысяч – 35 тысяч гривен за квадратный метр в зависимости от материалов и технологии. То есть типичный дом площадью 80 – 100 квадратных метров обойдется минимум в 1,5 – 2,5 миллиона гривен, пишет компания "KingDom"

