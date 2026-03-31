Що це за будинок?

Подружжя шукало ділянку для життя і зрештою зупинилося на цьому варіанті, попри занедбаність, розповіла Марія у соцмережах.

Будинок був надто старий, тому від ідеї його відновлення відмовилися – вирішили одразу готувати місце для нового житла.

Найбільше роботи було не з будинком, а з самою територією. Ділянка повністю заросла кущами, деревами та густими заростями. У деяких місцях не було видно навіть землі – настільки все затягнуло зеленню.

Проте нас це не зупинило. Ми почали розчищати все, що заважало: спилювали кущі, зрізали багато дерев, прибирали й складали гілки. Просто на очах усе змінювалося і поступово почало вимальовуватися щось схоже на подвір'я,

– розповідає Марія.

Щоб остаточно позбутися сміття та залишків дерев, довелося замовляти техніку. У підсумку з території вивезли сім вантажівок гілля, деревини та непотребу. Після цього стало видно реальні межі ділянки та зрозуміло, з чим працювати далі.

Як виглядала літня кухня до прибирання?

На ділянці була й літня кухня, яку вирішили залишити. Проте її стан спочатку був далекий від придатного: всередині лежали старі речі, одяг і купи сміття, приміщення було захаращене.

Після прибирання простір вдалося повністю звільнити від зайвого. Усе непотрібне винесли, а саму будівлю привели до ладу. Тепер літню кухню використовують для зберігання інструментів і господарських речей.

У коментарях люди підтримують подружжя та бажають їм успіхів. Також діляться своїми історіями. Зараз власники землі вже починають будівництво і роблять фундамент.

До слова, у 2026 році середня вартість будівництва в Україні становить приблизно 16 тисяч – 35 тисяч гривень за квадратний метр залежно від матеріалів і технології. Тобто типовий будинок площею 80 – 100 квадратних метрів обійдеться щонайменше у 1,5 – 2,5 мільйона гривень, пише компанія "KingDom"

