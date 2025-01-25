Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TUIK), информирует 24 Канал.

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Украинцы активно покупают жилье в Турции

По информации TUIK, в течение 2024 года украинцы купили 1 631 объект недвижимости в Турции. На втором месте – граждане Ирана, которые приобрели за это время 2 166 объектов. Лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в стране были россияне. Представители государства-агрессора стали владельцами 4 867 объектов.

Интересно, что россияне занимают первую строчку уже третий год подряд. Однако их активность все же заметно снизилась. Если в 2023 году они приобрели более 10,5 тысяч объектов, а в 2022 году, на фоне начала полномасштабной войны России против Украины и объявления мобилизации, – рекордные 16,3 тысячи (24% от всех покупок недвижимости иностранцами в течение года). Для сравнения: в 2021 году россияне купили в Турции 5,4 тысячи домов и квартир.

На таких же позициях страны и по итогам декабря 2024 года. Граждане страны-агрессора купили 438 квартир, Ирана – 239, Украины – 181.



Украинцы среди лидеров по количеству приобретенной иностранцами недвижимости в Турции / Инфографика TUIK

Минимальная стоимость недвижимости для вида на жительство

В конце 2023 года в Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости, необходимую для получения вида на жительство. Теперь она составляет – 200 тысяч долларов. Ранее эта сумма была такой: 50 тысяч долларов для небольших городов, 75 тысяч долларов – для мегаполисов.