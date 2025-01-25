Про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини (TUIK), інформує 24 Канал.

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Українці активно купують житло в Туреччині

За інформацією TUIK, протягом 2024 року українці купили 1 631 об'єкт нерухомості в Туреччині. На другому місці – громадяни Ірану, які придбали за цей час 2 166 об'єктів. Лідерами серед іноземних покупців нерухомості у країні були росіяни. Представники держави-агресорки стали власниками 4 867 об'єктів.

Цікаво, що росіяни посідають першу сходинку вже третій рік поспіль. Однак їхня активність все ж помітно знизилася. Якщо у 2023 році вони придбали понад 10,5 тисяч об'єктів, а у 2022 році, на тлі початку повномасштабної війни Росії проти України та оголошення мобілізації, – рекордні 16,3 тисячі (24% від усіх покупок нерухомості іноземцями впродовж року). Для порівняння: у 2021 році росіяни купили в Туреччині 5,4 тисячі будинків та квартир.

На таких же позиціях країни й за підсумками грудня 2024 року. Громадяни країни-агресорки купили 438 помешкань, Ірану – 239, України – 181.



Українці серед лідерів за кількістю придбаної іноземцями нерухомості в Туреччині / Інфографіка TUIK

Мінімальна вартість нерухомості для посвідки на проживання

Наприкінці 2023 року в Туреччині збільшили мінімальну вартість нерухомості, необхідну для отримання посвідки на проживання. Тепер вона становить – 200 тисяч доларів. Раніше ця сума була такою: 50 тисяч доларів для невеликих міст, 75 тисяч доларів – для мегаполісів.