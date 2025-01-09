Про те, скільки зараз коштує нерухомість на Балі, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Регіони Балі, де вигідно купувати нерухомість

Найдоступніше житло на Балі у віддалених районах – Амед і Чандідаса, що на східному узбережжі. Локації підходять для тих, хто прагне спокійного й автентичного способу життя.

Тим, хто планує інвестувати, рекомендують звернути увагу на такі популярні райони:

Чангу – центр молодіжної культури та серфінгу;

Убуд – мистецький осередок;

Букіт – розкішні вілли, розташовані на схилах, з яких відкривається краєвид на океан;

Умалас – місце, яке ідеально підходить для родинного життя;

Санур – район із розвиненою інфраструктурою й тихими пляжами.

Ринок нерухомості Балі у 2025 році пропонує об'єкти для будь-яких потреб – від бюджетних до люксових.

Які ціни на нерухомість у різних районах Балі

Житловий комплекс на Чангу. Розташований у Переренані, за 600 метрів від пляжу Lyma. У комплексі – сучасні апартаменти, які поєднують красу природи та урбаністичний стиль. Там доступні йога-студії, сучасні коворкінги, мальовничі зони з магазинами, басейни, парки та ресторани з краєвидом на океан. На період будівництва передбачений стартовий внесок у розмірі 35% від повної суми, далі 0% розтермінування. Ціни на таке житло – від 87 500 до 316 500 доларів.



Апартаменти комплексу на Чангу / Фото Hayatestate

Вілли на Букіті. Комплекс розташований на схилах Букіта, звідти відкривається краєвид на знамениту статую Гаруда-Вішну. Проєкт поєднує сучасні технології, мінімалістичний дизайн і тропічний ландшафт. Площа вілли – 42 квадратних метрів. На території є приватний басейн і система "розумний дім". А також тренажерний зал, зони для відпочинку, спа, кафе, майданчики для дітей. Початковий внесок – 30%, наступні платежі прив'язані до етапів будівництва. Коштує там нерухомість від 125 001 до 180 001 долара.



Такий вигляд має вілла на Букіті / Фото Hayatestate

Апартаменти в районі Убуд. Комплекс розташований у мальовничому районі Убуд. Він відомий джунглями, рисовими терасами й річками. Апартаменти там мають площі 29 – 36 квадратних метрів, висота стель – 4 метри. Є садок, спортивні майданчики, ресторани, спа, коворкінги, творчі студії, басейн. Початковий внесок – 50%, ще 20% – після завершення будівництва, та 10% – у момент отримання ключів від помешкання. Ціни коливаються від 59 800 до 90 000 доларів.



Варіант апартаментів у районі Убуд / Фото Hayatestate