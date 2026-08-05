Как изменились условия программы "еОсели" для ветеранов и переселенцев

Государство будет дополнительно компенсировать процентную ставку ветеранам, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и семьям погибших. В течение первых 10 лет она составит до 3% годовых, рассказала руководитель ЮК "Prima Leader Group", адвокат Дина Дрижакова.

Важное изменение касается и первоначального взноса. ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут использовать жилищный ваучер в качестве первоначального взноса по программе "еОселя".

Ранее переселенцам нужно было самостоятельно накопить от 20% стоимости квартиры или дома. Именно отсутствие таких сбережений часто не позволяло даже начать оформление кредита. Сочетание ваучера с программой "еОселя" фактически устраняет это препятствие и позволяет приобрести жилье без длительного накопления стартовой суммы.

Что следует учесть перед оформлением льготной ипотеки

Перед оформлением кредита стоит рассчитать семейный бюджет на весь срок выплат. Ставка до 3% будет действовать только в течение первых 10 лет, а 6% годовых – еще на 10 лет. Поэтому нужно заранее оценить, останется ли ежемесячный платеж посильным после завершения первого периода.

Владельцам жилищных ваучеров стоит заранее обратиться в банк-партнер "еОсели". В банке нужно уточнить, как ваучер будет зачтен в качестве первого взноса и понадобятся ли дополнительные средства.

При поиске квартиры или дома следует проверять, соответствует ли объект новым нормативам по площади. За квадратные метры, превышающие установленный лимит, придется доплачивать самостоятельно.

Если в семье есть дети в возрасте от 18 до 21 года, их нужно включить в состав семьи при подаче заявки через "Дію". От этого зависит максимальная площадь жилья, которую можно приобрести по программе без доплаты.

Напомним, в первом полугодии 2026 года украинцы стали чаще брать ипотеку, но рынок до сих пор почти полностью зависит от "еОсели". На государственную программу приходится 93% новых кредитов на жилье, тогда как обычную ипотеку предлагают лишь несколько банков.