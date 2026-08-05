Як змінилися умови "єОселі" для ветеранів і переселенців

Держава додатково компенсуватиме процентну ставку ветеранам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та сім'ям загиблих. Упродовж перших 10 років вона становитиме до 3% річних, розповіла керівниця ЮК "Prima Leader Group" адвокатка Діна Дрижакова.

Важлива зміна стосується і першого внеску. ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть використати житловий ваучер як перший внесок за "єОселею".

Раніше переселенцям потрібно було самостійно накопичити від 20% вартості квартири або будинку. Саме відсутність таких заощаджень часто не дозволяла навіть розпочати оформлення кредиту. Поєднання ваучера з "єОселею" фактично прибирає цю перешкоду і дає змогу придбати житло без тривалого накопичення стартової суми.

Що врахувати перед оформленням пільгової іпотеки

Перед оформленням кредиту варто розрахувати сімейний бюджет на весь строк виплат. Ставка до 3% діятиме лише протягом перших 10 років і 6% річних ще на 10 років. Тому потрібно заздалегідь оцінити, чи залишатиметься щомісячний платіж посильним після завершення першого періоду.

Власникам житлових ваучерів варто заздалегідь звернутися до банку-партнера "єОселі". У банку потрібно уточнити, як ваучер зарахують як перший внесок і чи знадобляться додаткові кошти.

Під час пошуку квартири або будинку слід перевіряти, чи відповідає об'єкт новим нормативам площі. За квадратні метри понад встановлений ліміт доведеться доплачувати самостійно.

Якщо у родині є діти віком від 18 до 21 року, їх потрібно внести до складу сім'ї під час подання заявки через Дію. Від цього залежить максимальна площа житла, яку можна придбати за програмою без доплати.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року українці стали частіше брати іпотеку, але ринок досі майже повністю залежить від "єОселі". На державну програму припадає 93% нових кредитів на житло, тоді як звичайну іпотеку пропонують лише кілька банків.