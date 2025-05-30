Государственный налоговый университет в Ирпене был частично поврежден и частично разрушен во время боевых действий и оккупации в марте 2022 года. В частности, существенно пострадал главный корпус, поэтому здание требует полноценного восстановления, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на пресс-релиз ГПУ.

Интересно Завораживает своей красотой: в Швейцарии на 3D-принтере напечатали самую высокую в мире башню

Когда начнется восстановление

В течение следующих 3 – 6 месяцев ГПУ будет вести коммуникацию с компанией Stantec, чтобы обсудить все детали дизайн-проекта. Сроки восстановления пока не определены, потому что сначала должен состояться этап разработки детальной проектно-строительной документации.

Известно, что архитекторы будут работать над тем, чтобы отстроенный корпус служил также пространством для работы студенческих организаций и самообучения студентов.



Проект Государственного налогового университета, победивший в конкурсе / Фото пресс-службы ГНУ

Восстановление главного корпуса университета – это не только вопрос инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это был действительно современный кампус – инновационное и комфортное место для обучения, исследований и студенческой жизни. В то же время для нас важно привлечь международный опыт, чтобы опираться не только на собственное видение, но и на лучшие мировые и украинские практики,

– отметил Дмитрий Серебрянский, исполняющий обязанности ректора ДПУ.

Дизайн-директор компании Stantec сказал, что принять участие в конкурсе ДПУ для их компании было очень престижно. Архитекторы рады стать частью проекта, что будет "вдохновлять, исцелять и "мечтать" о лучшем будущем украинцев через силу образования, сообщества и дизайна".

Известно, что для участия в конкурсе зарегистрировались 497 заявителей из 86 стран. Из них было принято 49 проектов из 18 стран. Именно из этого количества работ жюри выбрало победителя. Государственный налоговый университет – первый и единственный в Украине, кто провел такой конкурс самостоятельно и планирует отстроить главный корпус по проекту победителя.



Каким видит университет в Ирпене компания Stantec / Фото пресс-службы ГНУ