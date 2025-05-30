Державний податковий університет в Ірпені був частково пошкоджений і частково зруйнований під час бойових дій та окупації у березні 2022 року. Зокрема, суттєво постраждав головний корпус, тому будівля потребує повноцінного відновлення, розповідає 24 Канал, посилаючись на пресреліз ДПУ.

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Коли розпочнеться відбудова

Упродовж наступних 3 – 6 місяців ДПУ вестиме комунікацію з компанією Stantec, щоб обговорити всі деталі дизайн-проєкту. Терміни відбудови поки що не визначені, бо спочатку має відбутися етап розробки детальної проєктно-будівельної документації.

Відомо, що архітектори працюватимуть над тим, щоб відбудований корпус слугував також простором для роботи студентських організацій та самонавчання студентів.



Проєкт Державного податкового університету, що переміг у конкурсі / Фото пресслужби ДПУ

Відбудова головного корпусу університету – це не лише питання інфраструктури. Ми хочемо, щоб це був справді сучасний кампус – інноваційне й комфортне місце для навчання, досліджень та студентського життя. Водночас для нас важливо залучити міжнародний досвід, щоб спиратися не лише на власне бачення, а й на кращі світові та українські практики,

– зазначив Дмитро Серебрянський, виконувач обов'язків ректора ДПУ.

Дизайн-директор компанії Stantec сказав, що взяти участь у конкурсі ДПУ для їхньої компанії було дуже престижно. Архітектори раді стати частиною проєкту, що буде "надихати, зцілювати та "мріяти" про краще майбутнє українців через силу освіти, спільноти та дизайну".

Відомо, що для участі в конкурсі зареєструвалися 497 заявників із 86 країн. З них було прийнято 49 проєктів із 18 країн. Саме з цієї кількості робіт журі обрало переможця. Державний податковий університет – перший та єдиний в Україні, хто провів такий конкурс самостійно і планує відбудувати головний корпус за проєктом переможця.



Яким бачить університет в Ірпені компанія Stantec / Фото пресслужби ДПУ