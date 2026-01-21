Как во время ремонта обнаружили тайник?

Фред Харрисон и его девушка недавно приобрели дом в Питтсбурге и почти сразу взялась за ремонт, пишет издание Newsweek.

Во время демонтажа старого потолка они снимали гипсокартон и не подозревали, что над перекрытием может быть что-то скрыто. В определенный момент из конструкции внезапно выпала тяжелая металлическая коробка. Она упала прямо на пол и лишь слегка задела девушку.

По словам Фреда, им повезло, ведь коробка была тяжелой и могла вызвать серьезные травмы. После падения они решили сразу проверить, что находится внутри, поскольку вещь выглядела очень старой.

Что было внутри коробки?

Когда коробку открыли, стало понятно, что это настоящий тайник. Внутри находились пакеты с серебряными монетами разных номиналов. Среди них были десятицентовые монеты, четвертаки и пятидесятицентовые монеты, изготовленные из серебра высокой пробы.

Монеты, которые нашли новые владельцы / Фото Reddit/u/Aspiiree

Всего в коробке насчитывалось несколько сотен монет. Владельцы признаются, что сначала не придали находке большого значения и даже думали отнести монеты в банк.

Лишь впоследствии Фред решил поделиться находкой в Reddit и исследовать истинную стоимость монет. Оказалось, что общая сумма находки – около 10 тысяч долларов.

Серебряные монеты / Фото Reddit/u/Aspiiree

Самым важным было то, что монеты содержат 90% серебра, и с учетом текущей стоимости драгоценных металлов могут стоить больше через несколько лет.

Мы планируем пока сохранить монеты, поскольку серебро сейчас является отличной инвестицией, его цена достигла исторического максимума и продолжает расти,

– отметил Гаррисон.

