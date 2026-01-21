Як під час ремонту виявили схованку?

Фред Гаррісон та його дівчина нещодавно придбали будинок у Піттсбурзі та майже одразу взялася за ремонт, пише видання Newsweek.

Під час демонтажу старої стелі вони знімали гіпсокартон і не підозрювали, що над перекриттям може бути щось приховано. У певний момент із конструкції раптово випала важка металева коробка. Вона впала просто на підлогу та лише злегка зачепила дівчину.

За словами Фреда, їм пощастило, адже коробка була важкою та могла спричинити серйозні травми. Після падіння вони вирішили одразу перевірити, що знаходиться всередині, оскільки річ виглядала дуже старою.

Що було всередині коробки?

Коли коробку відкрили, стало зрозуміло, що це справжня схованка. Усередині знаходилися пакети зі срібними монетами різних номіналів. Серед них були десятицентові монети, четвертаки та п'ятдесятицентові монети, виготовлені зі срібла високої проби.

Монети, які знайшли нові власники / Фото Reddit/u/Aspiiree

Загалом у коробці налічувалося кілька сотень монет. Власники зізнаються, що спочатку не надали знахідці великого значення та навіть думали віднести монети до банку.

Лише згодом Фред вирішив поділитися знахідкою у Reddit та дослідити справжню вартість монет. Виявилося, що загальна сума знахідки – близько 10 тисяч доларів.

Срібні монети / Фото Reddit/u/Aspiiree

Найважливішим було те, що монети містять 90% срібла, і з урахуванням поточної вартості дорогоцінних металів можуть коштувати більше через декілька років.

Ми плануємо поки що зберегти монети, оскільки срібло зараз є чудовою інвестицією, його ціна досягла історичного максимуму і продовжує зростати,

– зазначив Гаррісон.

