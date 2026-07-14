Кого освобождают от оплаты газа и его распределения

Владельцам жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате обстрелов, не будут начислять плату за газ и его распределение, сообщила пресс-служба НКРЭКП.

В то же время само по себе повреждение дома или квартиры еще не означает автоматического освобождения от платежей. Главное условие – жилье невозможно использовать в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации.

В определенных законом случаях владельцам также не придется платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Это касается многоквартирных домов, где из-за разрушений или повреждений пользоваться газом опасно.

На период, когда начисление приостановлено, потребителям не нужно будет ежемесячно снимать и передавать показания счетчика. Это правило будет действовать до тех пор, пока пользоваться газом в жилом помещении невозможно.

Ранее счета за распределение могли приходить даже при отсутствии фактического потребления газа. Эта услуга оплачивается отдельно, а сумма определяется на основе годовой заказанной мощности. Из-за этого владельцы непригодного для проживания жилья могли и дальше получать платежки.

Новые правила связаны с законом № 4825-IX, который регулирует начисление коммунальных платежей за поврежденное или уничтоженное жилье. Постановление вступит в силу на следующий день после его официального обнародования.

Напомним, что если в квартире никто не живет, владелец все равно не может полностью отказаться от оплаты коммунальных услуг. При наличии счетчиков плата за воду, газ и свет зависит от фактического потребления, но показания необходимо передавать ежемесячно. В то же время за отопление, содержание дома и абонентскую плату придется платить и в дальнейшем.