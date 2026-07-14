Кого звільняють від плати за газ та його розподіл

Власникам житла, яке було пошкоджене або знищене через обстріли, не нараховуватимуть плату за газ і його розподіл, повідомила пресслужба НКРЕКП.

Водночас саме пошкодження будинку чи квартири ще не означає автоматичного звільнення від платежів. Головна умова – помешкання неможливо використовувати відповідно до вимог безпечної експлуатації.

У визначених законом випадках власникам також не доведеться платити за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Це стосується багатоквартирних будинків, де через руйнування або пошкодження користуватися газом небезпечно.

На період, коли нарахування призупинене, споживачам не потрібно буде щомісяця знімати та передавати показники лічильника. Це правило діятиме доти, доки користуватися газом у помешканні неможливо.

Раніше рахунки за розподіл могли надходити навіть за відсутності фактичного споживання газу. Цю послугу оплачують окремо, а суму визначають на основі річної замовленої потужності. Через це власники непридатного для проживання житла могли й надалі отримувати платіжки.

Нові правила пов'язані із законом № 4825-IX, який регулює нарахування комунальних платежів за пошкоджене або знищене житло. Постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, якщо у квартирі ніхто не живе, власник все одно не може повністю відмовитися від оплати комунальних послуг. За наявності лічильників плата за воду, газ і світло залежить від фактичного споживання, але показники потрібно передавати щомісяця. Водночас опалення, утримання будинку та абонентську плату доведеться сплачувати й надалі.