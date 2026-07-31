Как восстановить утерянные документы на жилье

Сначала нужно попытаться получить дубликат правоустанавливающего документа. Обращаться следует туда, где в свое время выдали оригинал, пишет Министерство юстиции.

Если документ оформлял местный совет или исполком, необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления или его правопреемника.

Если право собственности возникло на основании договора купли-продажи, мены, дарения или свидетельства о наследстве, дубликат можно получить у государственного или частного нотариуса либо в государственном нотариальном архиве.

Если орган ликвидирован, архивные дела уничтожены или остались на временно оккупированной территории, а дубликат получить невозможно, право собственности придется подтверждать через суд.

Что делать, если получить дубликат невозможно

Владельцу необходимо подать иск о признании права собственности на недвижимость в соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса Украины.

К заявлению можно приложить косвенные доказательства, в частности:

архивные справки;

технический паспорт;

решение о выделении земельного участка;

показания свидетелей;

другие документы, которые могут подтвердить право на имущество.

После принятия решения необходимо дождаться, пока оно вступит в законную силу.

Как зарегистрировать право собственности в ГРРП

Судебное решение, вступившее в законную силу, является основанием для внесения данных о жилье в Государственный реестр вещных прав.

Для регистрации необходимы решение суда, паспорт владельца и РНОКПП. С этими документами можно обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу в Украине.

Регистрация на основании судебного решения проводится по принципу экстерриториальности, поэтому местонахождение недвижимости не имеет значения. После этого данные о жилье официально появятся в ГРРП, а владелец сможет воспользоваться государственными программами восстановления.

Напомним, украинцы могут зарегистрировать право собственности на жилье через приложение "Дія", в том числе находясь за границей. Для этого нужно авторизоваться с помощью КЭП, заполнить заявление и приложить PDF-копии документов, подтверждающих право на недвижимость.

После подачи заявления его проверяет государственный регистратор. Если регистрация прошла успешно, владелец получает электронную выписку из ГРРП, которая имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.