Як відновити втрачені документи на житло

Спочатку потрібно спробувати отримати дублікат правовстановлюючого документа. Звертатися слід туди, де свого часу видали оригінал, пише Міністерство юстиції.

Якщо документ оформлювала місцева рада або виконком, потрібно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування чи його правонаступника.

Якщо право власності виникло на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування або свідоцтва про спадщину, дублікат можна отримати у державного чи приватного нотаріуса або в державному нотаріальному архіві.

Якщо орган ліквідований, архівні справи знищені або залишилися на тимчасово окупованій території, а дублікат отримати неможливо, право власності доведеться підтверджувати через суд.

Що робити, якщо отримати дублікат неможливо

Власнику потрібно подати позов про визнання права власності на нерухомість відповідно до статті 392 Цивільного кодексу України.

До заяви можна додати непрямі докази, зокрема:

архівні довідки;

технічний паспорт;

рішення про виділення земельної ділянки;

покази свідків;

інші документи, які можуть підтвердити право на майно.

Після ухвалення рішення потрібно дочекатися, поки воно набуде законної сили.

Як зареєструвати право власності в ДРРП

Судове рішення, яке набрало законної сили, є підставою для внесення даних про житло до Державного реєстру речових прав.

Для реєстрації потрібні рішення суду, паспорт власника та РНОКПП. З цими документами можна звернутися до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса в Україні.

Реєстрацію за судовим рішенням проводять за принципом екстериторіальності, тому місце розташування нерухомості значення не має. Після цього дані про житло офіційно з'являться в ДРРП, а власник зможе користуватися державними програмами відновлення.

Нагадаємо, українці можуть зареєструвати право власності на житло через Дію, зокрема перебуваючи за кордоном. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, заповнити заяву та додати PDF-копії документів, які підтверджують право на нерухомість.

Після подання заяву перевіряє державний реєстратор. Якщо реєстрація успішна, власник отримує електронний витяг із ДРРП, який має таку саму юридичну силу, як паперовий документ.