Что такое проект The Line?

The Line – это проект, который радикально меняет понимание о городах будущего, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Смотрите также Новый рекордсмен в Дубае: как выглядит самый высокий отель мира

Его планируют построить в виде 170 километровой линии вдоль пустыни. Линия будет сформирована двумя параллельными зеркальными башнями высотой 500 метров каждая. Концепция предусматривает полный отказ жителей от автомобилей.

Проект здания The Line / Фото Dezeen

Интересно! Населенные районы The Line должны функционировать как взаимосвязанные сообщества с высоким уровнем автоматизации. Добраться из одного конца города в другой можно будет за 20 минут. Системы искусственного интеллекта должны оптимизировать все городские процессы, используя значительно более широкий объем данных, чем в обычных "умных городах", сообщает PR Newswire.

Как происходит строительство сейчас?

Несмотря на то, что государство инициировало пересмотр масштабных инфраструктурных программ, The Line формально остается в приоритете.

Представители Neom отмечают, что их команды работают над оптимизацией процессов и ускорением работ, сохраняя стратегическую привязанность к первоначальным целям.

Строительство проекта в пустыне / Фото Dezeen

Снимки, сделанные в апреле, демонстрируют значительный прогресс в бетонных работах. По оценке заместителя генерального директора Neom, на создание инфраструктуры региона уже потрачено более 50 миллиардов долларов.

Интересно! Первоначальные планы по быстрому заселению пришлось корректировать. Если раньше ожидалось, что к 2030 году в городе будут проживать 1,5 миллиона человек, то сейчас говорят о 300 тысячах на участке длиной 2,4 километра.

Параллельно продолжается реализация других частей мегапроекта Neom – горнолыжного курорта Trojena и климатических и туристических комплексов на побережье Красного моря.

Что говорят эксперты?

Специалисты высказывают все больше предостережений относительно экологических последствий The Line. Климатический советник Neom Дональд Вюбблс заметил, что гигантское сооружение имеет потенциал влиять на локальные климатические процессы, изменяя потоки ветра и температуру в регионе.

Возведение первых сооружений The Line / Фото Dezeen

Важно! Научное сообщество обращает внимание и на риски для дикой природы. Исследователи предупреждают, что вертикальная стена города может стать барьером для миграций птиц, которые пролетают через этот маршрут.

The Line внесено в список 15 экологических вызовов глобального масштаба. В целом критики отмечают, что масштаб и экспериментальность замысла требуют более глубокого анализа его долгосрочного влияния на экосистемы пустыни.

Что говорят основатели проекта?