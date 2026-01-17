Де житло в Європі орендувати дорого, а де – найдешевше
- Найдорожчими країнами для оренди житла в Європі є Гернсі, Швейцарія та Ісландія.
- А Лондон є найдорожчим містом по оренді, де щомісячна оплата за 3-кімнатну квартиру складає 5 088 євро.
Європейський ринок житла залишається нерівномірним, адже в одних країнах і містах оренда та купівля квартир б'ють цінові рекорди, а в інших – житло залишається відносно доступним. Різниця між найдорожчими й найдешевшими локаціями вимірюється у кілька разів.
Де у Європі найвища оплата за оренду?
На основі індексу оренди 2025 найвища плата за житло в 3-х країнах Європи, зокрема Швейцарія, Ісландія та Гернсі (коронне володіння британської корони, не є частиною Сполученого Королівства Великої Британії), передає 24 Канал з посиланням на Numbeo.
Найвищий Індекс, а саме 45,7, належить Гернсі. Натомість для Швейцарії показник встановлено на рівні 45,2, а для Ісландії – 43,7. Таким чином, чим вищий показник Індексу оренду, тим дорожча середня оренда.
Крім того, у першій п'ятірці також Люксембург та Ірландія, де показники 42,2 та 39 відповідно. А ще Нідерланди та Велика Британія.
Водночас найнижчі показники ринку орендованого житла зафіксовані в Україні, Румунії, Болгарії та Угорщині.
Довідково: Індекс оренди – це узагальнений індекс, що враховує середню вартість оренди житла в країні, без конкретних абсолютних цін. Наведені дані є актуальними на 2025 рік й добре показують співвідношення орендних цін між країнами.
Які міста по оренді найдорожчі?
Станом на 2025 рік, щомісячна оренда 3-кімнатної квартири в Європі коливалася в ціні від понад 1 000 євро до понад 5 000 євро, залежно від міста, пише euronews.
Відтак найдорожчим містом по оренді є Лондон, де щомісячна оплата складає 5 088 євро. Не відстають і швейцарські міста, де плата складає понад 4 250 євро. Також у рейтингу найдорожчих є Цюріх, Женева та Амстердам, де оренда – понад 3 800 євро.
Натомість меншу оренду в діапазоні від 2 000 до 3 000 євро можна знайти в Мілані, Единбурзі та Лісабоні. А близько 2 500 євро доведеться заплатити в Мадриді, Стокгольмі, Берліні, Франкфурті й Барселоні.
Ближчі до 2 100 євро – Бірмінгем, Брюссель, Відень та Прага. Ці міста пропонують відносно нижчу вартість життя порівняно з містами вищого рівня.
Зверніть увагу! До міст, де оренда нижча ніж 2 000 євро, належать Афіни, Будапешт, Стамбул, Варшава та Гельсінкі.
Скільки коштує житло у Польщі?
Середня ціна за квадратний метр в Польщі у 2026 році коливається від 8 500 до 28 000 злотих залежно від міста. Найвищі показники – у Варшаві та Сопоті, а найдешевше – у Лодзі та Катовіце.
Загалом в Польщі ціни на житло зросли, що зумовлено дефіцитом новобудов, підвищенням витрат на будівництво, обмеженим доступом до іпотеки та стабільним попитом інвесторів – це помітно у великих містах. А у менших містах чи університетських центрах ціни зростають повільніше.
Крім того, найвищі ціни на житло зафіксовані в привабливих туристичних містах, а різниця між регіонами залишається суттєвою – житло у столичних і приморських локаціях значно дорожче, ніж у східних чи промислових регіонах Польщі.