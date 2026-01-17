Де у Європі найвища оплата за оренду?

На основі індексу оренди 2025 найвища плата за житло в 3-х країнах Європи, зокрема Швейцарія, Ісландія та Гернсі (коронне володіння британської корони, не є частиною Сполученого Королівства Великої Британії), передає 24 Канал з посиланням на Numbeo.

Найвищий Індекс, а саме 45,7, належить Гернсі. Натомість для Швейцарії показник встановлено на рівні 45,2, а для Ісландії – 43,7. Таким чином, чим вищий показник Індексу оренду, тим дорожча середня оренда.

Крім того, у першій п'ятірці також Люксембург та Ірландія, де показники 42,2 та 39 відповідно. А ще Нідерланди та Велика Британія.

Водночас найнижчі показники ринку орендованого житла зафіксовані в Україні, Румунії, Болгарії та Угорщині.

Довідково: Індекс оренди – це узагальнений індекс, що враховує середню вартість оренди житла в країні, без конкретних абсолютних цін. Наведені дані є актуальними на 2025 рік й добре показують співвідношення орендних цін між країнами.

Які міста по оренді найдорожчі?

Станом на 2025 рік, щомісячна оренда 3-кімнатної квартири в Європі коливалася в ціні від понад 1 000 євро до понад 5 000 євро, залежно від міста, пише euronews.

Відтак найдорожчим містом по оренді є Лондон, де щомісячна оплата складає 5 088 євро. Не відстають і швейцарські міста, де плата складає понад 4 250 євро. Також у рейтингу найдорожчих є Цюріх, Женева та Амстердам, де оренда – понад 3 800 євро.

Натомість меншу оренду в діапазоні від 2 000 до 3 000 євро можна знайти в Мілані, Единбурзі та Лісабоні. А близько 2 500 євро доведеться заплатити в Мадриді, Стокгольмі, Берліні, Франкфурті й Барселоні.

Ближчі до 2 100 євро – Бірмінгем, Брюссель, Відень та Прага. Ці міста пропонують відносно нижчу вартість життя порівняно з містами вищого рівня.

Зверніть увагу! До міст, де оренда нижча ніж 2 000 євро, належать Афіни, Будапешт, Стамбул, Варшава та Гельсінкі.

Скільки коштує житло у Польщі?