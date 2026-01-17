Где в Европе самая высокая оплата за аренду?
На основе индекса аренды 2025 самая высокая плата за жилье в 3-х странах Европы, в частности Швейцария, Исландия и Гернси (коронное владение британской короны, не является частью Соединенного Королевства Великобритании), передает 24 Канал со ссылкой на Numbeo.
Самый высокий Индекс, а именно 45,7, принадлежит Гернси. Зато для Швейцарии показатель установлен на уровне 45,2, а для Исландии – 43,7. Таким образом, чем выше показатель Индекса аренды, тем дороже средняя аренда.
Кроме того, в первой пятерке также Люксембург и Ирландия, где показатели 42,2 и 39 соответственно. А еще Нидерланды и Великобритания.
В то же время самые низкие показатели рынка арендованного жилья зафиксированы в Украине, Румынии, Болгарии и Венгрии.
Справочно: Индекс аренды – это обобщенный индекс, учитывающий среднюю стоимость аренды жилья в стране, без конкретных абсолютных цен. Приведенные данные актуальны на 2025 год и хорошо показывают соотношение арендных цен между странами.
Какие города по аренде самые дорогие?
По состоянию на 2025 год, ежемесячная аренда 3-комнатной квартиры в Европе колебалась в цене от более 1 000 евро до более 5 000 евро, в зависимости от города, пишет euronews.
Поэтому самым дорогим городом по аренде является Лондон, где ежемесячная оплата составляет 5 088 евро. Не отстают и швейцарские города, где плата составляет более 4 250 евро. Также в рейтинге самых дорогих есть Цюрих, Женева и Амстердам, где аренда – более 3 800 евро.
Зато меньшую аренду в диапазоне от 2 000 до 3 000 евро можно найти в Милане, Эдинбурге и Лиссабоне. А около 2 500 евро придется заплатить в Мадриде, Стокгольме, Берлине, Франкфурте и Барселоне.
Ближе к 2 100 евро – Бирмингем, Брюссель, Вена и Прага. Эти города предлагают относительно низкую стоимость жизни по сравнению с городами высшего уровня.
Обратите внимание! К городам, где аренда ниже чем 2 000 евро, относятся Афины, Будапешт, Стамбул, Варшава и Хельсинки.
Сколько стоит жилье в Польше?
Средняя цена за квадратный метр в Польше в 2026 году колеблется от 8 500 до 28 000 злотых в зависимости от города. Самые высокие показатели – в Варшаве и Сопоте, а дешевле всего – в Лодзи и Катовице.
Всего в Польше цены на жилье выросли, что обусловлено дефицитом новостроек, повышением затрат на строительство, ограниченным доступом к ипотеке и стабильным спросом инвесторов – это заметно в крупных городах. А в меньших городах или университетских центрах цены растут медленнее.
Кроме того, самые высокие цены на жилье зафиксированы в привлекательных туристических городах, а разница между регионами остается существенной – жилье в столичных и приморских локациях значительно дороже, чем в восточных или промышленных регионах Польши.