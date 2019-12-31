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      Реальна зарплата українців у 2020 зросте на 10%: прогноз міністра Милованова

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      Тимофій Милованов / YES 2019 / Володимир Чепель

      Міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що у 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%. Міністр висловив думку, що найбільше виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, у яких відбуваються інвестиції.

      Також, за його словами, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях та певних регіонах де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись.

      Важливо: Середня зарплата українців за рік зросла на 17%: хто і де отримує найбільше

      Він також вказав, що зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль.

      Цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж у аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року,
      – нагадав Милованов.

      Що відомо про середню зарплату українців у 2019 році

      Середня номінальна заробітна плата українця в листопаді 2019 року зросла на 16,6% порівняно з листопадом минулого року і тепер становить 10 679 гривень.

      Реальна ж зарплата (з урахуванням інфляції) у листопаді 2019 року до листопада минулого року зросла на 10,8%.

      Найвищу зарплату в останній місяць осені отримували працівники у Києві 15 974 гривень, а найнижчу – в Херсонській області – 8 267 гривень. Загально по Україні розмір зарплати становить від 8 до 9 тисяч гривень.

      Щодо професій, то найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 19 221 гривню, найнижчу – у сферах "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" – 7019 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6790 гривень.

      Що цікаво, пік зарплат був у липні 2019 року. Тоді розмір середньої зарплати піднявся до 10 971 гривні.


      Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зарплата Мінімальна зарплата Тимофій Милованов Гроші Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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