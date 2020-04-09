Рекордне безробіття у США: кожен 10 американець втратив роботу через коронавірус

З початку пандемії коронавірусу близько 17 мільйонів ​​громадян США звернулися за допомогою з безробіття. Скорочення ринку праці стало рекордним за весь час спостережень.

Лише за останній тиждень за допомогою звернулися 6,6 мільйона людей. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на оприлюднені дані американського Міністерства праці.

Актуально Коронавірус у США: антирекордна кількість смертей, у Нью-Йорку заражених більше, аніж в Італії

Що відомо про безробіття у США через пандемію коронавірусу

Станом на квітень 2020 року вже 48 американських штатів закрили другорядні підприємства . Через втрату доходів ресторани, готелі, торгові центри, чимало малих бізнесів були змушені звільнити мільйони людей.

. Через втрату доходів ресторани, готелі, торгові центри, чимало малих бізнесів були змушені звільнити мільйони людей. Скорочення ринку праці вже стало рекордним за весь час статистичних спостережень, які проводяться з 1948 року.

На початку травня рівень безробіття у США може сягнути 15% .

. У Morgan Stanley підрахували, що протягом останнього тижня березня роздрібна торгівля непродовольчими товарами в США скоротилася на 97% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Пасажиропотік в аеропортах впав на 95%. Доходи готелів обвалилися на 80% .

. За прогнозами інших аналітиків, раптова зупинка значної частини економіки в другому кварталі призведе до скорочення ВВП США на 30%, незважаючи на 2,2 трильйона доларів допомоги, виділених урядом США.

Ці гроші, зокрема, передбачають виплату безробітним 600 доларів в тиждень , що еквівалентно 15 доларам за годину за 40-годинний робочий день. Платити ці гроші будуть до чотирьох місяців.Це повинно допомогти багатьом працівникам з низькими доходами пережити гостру фазу кризи і навіть підвищити свою купівельну спроможність і підтримати тим самим економіку.

, що еквівалентно 15 доларам за годину за 40-годинний робочий день. Платити ці гроші будуть до чотирьох місяців.Це повинно допомогти багатьом працівникам з низькими доходами пережити гостру фазу кризи і навіть підвищити свою купівельну спроможність і підтримати тим самим економіку. Претендувати на гроші від уряду тепер можуть також самозайняті особи та фрілансери, наприклад, водії Uber і Lyft.

Зверніть увагу! Станом на 9 квітня жертвами коронавірусу у США стали вже 14 817 людей. За останню добу померли 1973 людей. Це абсолютний антирекорд не лише у США, а у світі загалом за весь час пандемії. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 432 132.