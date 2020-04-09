Рекордне безробіття у США: кожен 10 американець втратив роботу через коронавірус
З початку пандемії коронавірусу близько 17 мільйонів громадян США звернулися за допомогою з безробіття. Скорочення ринку праці стало рекордним за весь час спостережень.
Лише за останній тиждень за допомогою звернулися 6,6 мільйона людей. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на оприлюднені дані американського Міністерства праці.
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Що відомо про безробіття у США через пандемію коронавірусу
- Станом на квітень 2020 року вже 48 американських штатів закрили другорядні підприємства. Через втрату доходів ресторани, готелі, торгові центри, чимало малих бізнесів були змушені звільнити мільйони людей.
- Скорочення ринку праці вже стало рекордним за весь час статистичних спостережень, які проводяться з 1948 року.
- На початку травня рівень безробіття у США може сягнути 15%.
- У Morgan Stanley підрахували, що протягом останнього тижня березня роздрібна торгівля непродовольчими товарами в США скоротилася на 97% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Пасажиропотік в аеропортах впав на 95%. Доходи готелів обвалилися на 80%.
- За прогнозами інших аналітиків, раптова зупинка значної частини економіки в другому кварталі призведе до скорочення ВВП США на 30%, незважаючи на 2,2 трильйона доларів допомоги, виділених урядом США.
- Ці гроші, зокрема, передбачають виплату безробітним 600 доларів в тиждень, що еквівалентно 15 доларам за годину за 40-годинний робочий день. Платити ці гроші будуть до чотирьох місяців.Це повинно допомогти багатьом працівникам з низькими доходами пережити гостру фазу кризи і навіть підвищити свою купівельну спроможність і підтримати тим самим економіку.
- Претендувати на гроші від уряду тепер можуть також самозайняті особи та фрілансери, наприклад, водії Uber і Lyft.
Зверніть увагу! Станом на 9 квітня жертвами коронавірусу у США стали вже 14 817 людей. За останню добу померли 1973 людей. Це абсолютний антирекорд не лише у США, а у світі загалом за весь час пандемії. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 432 132.
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