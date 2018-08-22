Репетиція параду до Дня Незалежності: як кияни реагують на затори

У середу, 22 серпня, в столиці України на майдані Незалежності відбувається генеральна репетиція військового параду.

Про це повідомила у прямому ефірі кореспондентка 24 каналу.

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Подивитися на репетицію параду прийшли тисячі людей, зокрема й іноземці. У День Незалежності українців буде вражати техніка українського виробництва, яку виробляли протягом останнього року. До прикладу, гармати "Богдана", ракети "Вільха", оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", який Україна розробляла з Саудівською Аравією. Також люди побачать жіночий полк.

"Ми прийшли подивитись на репетицію, адже у День Незалежності не зможемо. Нам подобається", – зазначив гість столиці.

Це важливо для мене, тому відпросився з роботи і приїхав подивитись, розглянути техніку. Приємно здивувала нова техніка,

– наголосив киянин.

Але й інша сторона медалі – це затори у Києві. Фактично, центр столиці паралізований. Починаючи з 15:00 години центральні вулиці міста частково перекриті. Водії пояснили, що не проти параду, однак просили, аби їх проінформували заздалегідь.

"Треба було проінформувати народ, конкретніше вказати, можливо таблички вішати, аби не було таких заторів. А парад потрібно організовувати", – пояснив киянин Сергій.

Я вважаю, що нині достатньо ресурсів, аби людям сповістити про перекриття міста,

– зазначив місцевий житель Сергій.

Загалом настрій у столиці дуже піднесений. Люди зазначили, що парад нам потрібний, адже якщо столицею не буде їздити українська техніка, то буде їздити техніка ворога.