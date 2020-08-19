У МАУ оновили програму рейсів на осінь: куди можна буде полетіти
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновила програму рейсів на початок осені 2020 року. У МАУ врахували епідеміологічні ситуації у Шенгенській зоні та інших країнах.
Згідно з планами, з осені внутрішні рейси МАУ виконуватиме з Києва за трьома напрямками – Херсон, Одеса і Львів, повідомили у пресслужбі компанії.
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У МАУ скасували рейси в такі міста
- Венецію;
- Стокгольм;
- Копенгаген;
- Гельсінкі;
- Неаполь;
- Цюрих;
- Будапешт;
- Тбілісі;
- Ларнаку;
- Франкфурт;
- Відень;
- Варшаву.
Міжнародні рейси, які планує виконувати МАУ
- Київ – Амстердам;
- Київ – Лондон;
- Київ – Париж;
- Київ – Ніцца;
- Київ – Баку;
- Київ – Мілан;
- Київ – Дубаї;
- Київ – Каїр;
- Київ – Мюнхен;
- Київ – Стамбул;
- Одеса – Стамбул;
- Київ – Тель-Авів;
- Київ – Єреван;
- Київ – Мадрид.
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Вимоги до пасажирів
Щоб мінімалізувати ризики зараження на борту коронавірусом, у МАУ просять пасажирів дотримуватися спеціальних вимог:
- Обов’язково носити індивідуальні захисні маски або респіратори.
- Дотримуватися соціальної дистанції.
- Завчасно прибувати до аеропорту без супроводжувальних осіб.
- Відмовитися від польоту за наявності ознак нездужання.
- Ознайомитися з вимогами держави прибуття й умовами перетину кордону.