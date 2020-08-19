Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновила програму рейсів на початок осені 2020 року. У МАУ врахували епідеміологічні ситуації у Шенгенській зоні та інших країнах.

Згідно з планами, з осені внутрішні рейси МАУ виконуватиме з Києва за трьома напрямками – Херсон, Одеса і Львів, повідомили у пресслужбі компанії.

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У МАУ скасували рейси в такі міста

Венецію;

Стокгольм;

Копенгаген;

Гельсінкі;

Неаполь;

Цюрих;

Будапешт;

Тбілісі;

Ларнаку;

Франкфурт;

Відень;

Варшаву.

Міжнародні рейси, які планує виконувати МАУ

Київ – Амстердам;

Київ – Лондон;

Київ – Париж;

Київ – Ніцца;

Київ – Баку;

Київ – Мілан;

Київ – Дубаї;

Київ – Каїр;

Київ – Мюнхен;

Київ – Стамбул;

Одеса – Стамбул;

Київ – Тель-Авів;

Київ – Єреван;

Київ – Мадрид.

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Вимоги до пасажирів

Щоб мінімалізувати ризики зараження на борту коронавірусом, у МАУ просять пасажирів дотримуватися спеціальних вимог:

Обов’язково носити індивідуальні захисні маски або респіратори.

Дотримуватися соціальної дистанції.

Завчасно прибувати до аеропорту без супроводжувальних осіб.

Відмовитися від польоту за наявності ознак нездужання.

Ознайомитися з вимогами держави прибуття й умовами перетину кордону.

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