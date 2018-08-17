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Річки замість вулиць і плавучі машини: у Львові вирувала жахлива негода – фото, відео

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Негода у Львові 17 серпня
Негода у Львові 17 серпня / Facebook

Вдень 17 серпня потужна злива наробила чимало шкоди у Львові. Окремі вулиці перетворились на повноводні ріки.

Проливний дощ, який тривав понад годину по обіді у п'ятницю, підтопив чимало вулиць, як в центрі міста, так і на околицях.

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Очевидці діляться у соцмережах неймовірними кадрами, на що стихія перетворила місто за лічені хвилини.

Львів негода злива
Вдень 17 серпня Львів затопило


Негода у Львові 17 серпня/24 Канал

Львів негода злива
Злива у Львові 17 серпня/24 Канал

Львів злива негода 17 серпня
Львів затопило

Дивіться відео негоди у Львові вдень 17 серпня:

Через сильну негоду у місті тимчасово призупинили рух міських трамваїв та тролейбусів.

Комунальники намагаються оперативно ліквідувати усі наслідки негоди.

Напередодні в ніч на 16 серпня потужна негода вирувала у Києві.

Теги: Новини України Новини Львова Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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