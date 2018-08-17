Річки замість вулиць і плавучі машини: у Львові вирувала жахлива негода – фото, відео
Вдень 17 серпня потужна злива наробила чимало шкоди у Львові. Окремі вулиці перетворились на повноводні ріки.
Проливний дощ, який тривав понад годину по обіді у п'ятницю, підтопив чимало вулиць, як в центрі міста, так і на околицях.
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Очевидці діляться у соцмережах неймовірними кадрами, на що стихія перетворила місто за лічені хвилини.
Вдень 17 серпня Львів затопило
Негода у Львові 17 серпня/24 Канал
Злива у Львові 17 серпня/24 Канал
Львів затопило
Дивіться відео негоди у Львові вдень 17 серпня:
Через сильну негоду у місті тимчасово призупинили рух міських трамваїв та тролейбусів.
Комунальники намагаються оперативно ліквідувати усі наслідки негоди.
Напередодні в ніч на 16 серпня потужна негода вирувала у Києві.