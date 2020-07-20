У зв'язку з карантином, на ринку нерухомості стало багато вигідних пропозицій. Проте зараз варто добре зважити всі за та проти такої оренди, бо ситуація може змінитись уже восени.

Таку думку в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі висловив Голова правління Національної асоціації брокерів Руслан Русовий. І додав: треба розуміти, чому змінились ціни.

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Чому змінились ціни на оренду квартир?

За його словами, ціни змінились тому, що закрились навчальні заклади не тільки в Києві, а й в інших містах. І студенти роз'їхались додому. Тому на ринку з'явилося багато пропозицій щодо оренди житла, яка здається на довгостроковий термін.

І що відбудеться у вересні – чи будуть відкриті навчальні заклади, яка буде процедура навчання – станом на сьогодні ще не відомо. Тому говорити про якісь тенденції на ринку нерухомості щодо довготривалої оренди – зарано. Треба розуміти, що буде восени,

– зазначив Русовий.

Він пояснив, що якраз у серпні студенти починали активно орендувати квартири на період навчання. Сьогодні ще всі чекають, бо не знають, як проходитиме навчання.

А як же дорога нерухомість?

Якщо говорити про дорогу нерухомість – там ситуація стабільніша, зазначив експерт.

Її винаймають особи, які займаються бізнесом та підприємництвом. Там менша складова якихось ризиків,

– переконаний Русовий.

Якщо не буде дистанційного навчання – ціни повернуться?

Експерт наголосив: треба пам'ятати, що ціна змінюється щодо долара. На ринку нерухомості все прив'язано до валюти. Якщо гривня дешевша – нерухомість теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільніша – оренда стає дорожчою.

Дивіться повністю відео про те, чи варто зараз орендувати дешеве житло: