Ринок нерухомості: експерт пояснив, чому подешевшали квартири
У зв'язку з карантином, на ринку нерухомості стало багато вигідних пропозицій. Проте зараз варто добре зважити всі за та проти такої оренди, бо ситуація може змінитись уже восени.
Таку думку в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі висловив Голова правління Національної асоціації брокерів Руслан Русовий. І додав: треба розуміти, чому змінились ціни.
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Чому змінились ціни на оренду квартир?
За його словами, ціни змінились тому, що закрились навчальні заклади не тільки в Києві, а й в інших містах. І студенти роз'їхались додому. Тому на ринку з'явилося багато пропозицій щодо оренди житла, яка здається на довгостроковий термін.
І що відбудеться у вересні – чи будуть відкриті навчальні заклади, яка буде процедура навчання – станом на сьогодні ще не відомо. Тому говорити про якісь тенденції на ринку нерухомості щодо довготривалої оренди – зарано. Треба розуміти, що буде восени,
– зазначив Русовий.
Він пояснив, що якраз у серпні студенти починали активно орендувати квартири на період навчання. Сьогодні ще всі чекають, бо не знають, як проходитиме навчання.
А як же дорога нерухомість?
Якщо говорити про дорогу нерухомість – там ситуація стабільніша, зазначив експерт.
Її винаймають особи, які займаються бізнесом та підприємництвом. Там менша складова якихось ризиків,
– переконаний Русовий.
Якщо не буде дистанційного навчання – ціни повернуться?
Експерт наголосив: треба пам'ятати, що ціна змінюється щодо долара. На ринку нерухомості все прив'язано до валюти. Якщо гривня дешевша – нерухомість теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільніша – оренда стає дорожчою.
Дивіться повністю відео про те, чи варто зараз орендувати дешеве житло: