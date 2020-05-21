Рівненщина не послаблюватиме карантин: в області антирекорд COVID-19

У Рівненській області не послаблюватимуть карантинні обмеження з 22 травня. За добу на Рівненщині виявили 66 нових випадків коронавірусу – це найгірший показник для регіону.

На Рівненщині – антирекорд

Якщо впродовж тижня на Рівненщині виявлять не більше 150 нових випадків COVID-19, то рішення переглянуть. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.

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Новий спалах недуги, зазначив Коваль, зафіксували у "Здолбунівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів". Наразі там 12 інфікованих, з них 6 – працівники. 8 хворих довелось госпіталізувати, решта – на самоізоляції. Фахівці проводять тестування контактних осіб.

Статистика коронавірусу

Станом на 21 травня на Рівненщині виявили 1 287 випадків коронавірусу, з них 29 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 19 706 людей, померли – 579. 6 227 хворих одужали.

Інші регіони, де можуть не пом'якшувати карантинні обмеження:

У МОЗ розповіли про 8 областей, які не відповідають критеріям щодо послаблення обмежень. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що це – "в основному, області в західних регіонах нашої країни". Він назвав лише 3 з них – Чернівецьку, Волинську та Рівненську, заявивши, що є й інші. 24 канал намагається зв'язатись з пресслужбою МОЗ, аби з'ясувати точний перелік.

У Львові можуть не послабити карантин

Раніше у Львові заявили про те, що можуть не послабити карантин 22 травня. Адже у місті фіксують високий рівень захворюваності. Питання буде детально обговорювати міський штаб із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу у Львові, пише пресслужба ЛМР.



Що запрацює з 22 травня / Інфографіка 24 каналу