Росіяни вкотре прагнуть, щоб Україна взимку залишилась без світла та тепла. Окупанти намагаються атакувати українську енергетичну систему.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів в етері 24 Каналу, чи готова Україна до російських атак. За його словами, загальна підготовка, зокрема плани ремонтних робіт, будуть реалізовані у визначені терміни. Щодо накопичення газу у підземних сховищах, то це теж прописано у всіх необхідних документах.

Чи готова Україна до ударів Росії по енергетиці?

Геннадій Рябцев зауважив, що Україна також має плани ввести нові розподільні потужності. Однак Росія може завдавати ударів, які ускладнюватимуть постачання газу українцям.

Газоперекачувальні станції можуть бути під обстрілом та виведені з ладу. Крім того, якщо, наприклад, в Укренерго є чим замінити трансформатор, який вийшов з ладу після чергового обстрілу, то Чернігівобленерго могли не провести необхідні роботи для захисту своїх об'єктів,

– роз'яснив він.

Тому дуже складно оцінити ступінь підготовки до опалювального сезону всієї електроенергетичної системи України.

Експерт з енергетичних питань наголосив, що, однозначно, Росії не вдасться занурити всю нашу державу в темряву, адже це неможливо, але окупантам може вдатись досягти блекауту у деяких прифронтових регіонах.

Чи можливо скоротити видобуток газу на Полтавщині? Так, можливо. Тому ця безпека, готовність та стійкість визначаються сукупністю багатьох чинників. Якщо на якомусь з елементів ланцюжка хтось недопрацює, то ланцюжок буде зруйнований повністю,

– наголосив він.

Тому дуже важливо, аби всі злагоджено працювали для того, аби вберегти Україну від проблем з електро та газопостачання.

Він підсумував, що в цілому наша країна готова до опалювального сезону, але Росія може порушити цю оптимістичну картину, зокрема у прифронтових регіонах. Тому є завдання зменшити ймовірність непередбачуваних ситуацій та бути готовими до вирішення негативних наслідків.

Росія атакує українську енергетику: останні новини