Росія підготувалася до масованого удару і очікує момент, – Зеленський

Володимир Зеленський 19 січня закликав українців і надалі бути уважними до повітряних тривог. За його словами, Росія вже підготувалась до масованого удару.

Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України.

До чого підготувалась Росія?

Як наголосив Зеленський, найближчими днями варто звертати увагу на усі повітряні тривоги в Україні. Президент повідомив про ймовірний масований удар Росії, який вона вже підготувала.

Водночас, за його словами, кожна область має бути "максимально готова", щоб оперативно відреагувати та підтримати людей у разі атаки.

Як додали моніторингові канали, протягом 19 січня у Росії відбувались передислокації бортів Ту-95 між аеродромами базування. Зокрема, відомо про пересування 6 бомбардувальників.

Впродовж кількох діб очікуємо нанесення ракетно-дронового удару, не виключно це навіть сьогодні,

– написав monitoring.

Останні атаки Росії здебільшого припадали на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Тому монітори припускають, що ворог знову може атакувати такі цілі.

Наслідки останніх ударів по Україні