Росія підготувалася до масованого удару і очікує момент, – Зеленський
- Володимир Зеленський попередив про можливий масований удар Росії, закликавши українців бути уважними до повітряних тривог.
- Моніторингові канали повідомили про передислокацію російських бомбардувальників Ту-95.
Володимир Зеленський 19 січня закликав українців і надалі бути уважними до повітряних тривог. За його словами, Росія вже підготувалась до масованого удару.
Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України.
До чого підготувалась Росія?
Як наголосив Зеленський, найближчими днями варто звертати увагу на усі повітряні тривоги в Україні. Президент повідомив про ймовірний масований удар Росії, який вона вже підготувала.
Водночас, за його словами, кожна область має бути "максимально готова", щоб оперативно відреагувати та підтримати людей у разі атаки.
Як додали моніторингові канали, протягом 19 січня у Росії відбувались передислокації бортів Ту-95 між аеродромами базування. Зокрема, відомо про пересування 6 бомбардувальників.
Впродовж кількох діб очікуємо нанесення ракетно-дронового удару, не виключно це навіть сьогодні,
– написав monitoring.
Останні атаки Росії здебільшого припадали на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Тому монітори припускають, що ворог знову може атакувати такі цілі.
Наслідки останніх ударів по Україні
Раніше повідомлялось, що у Чернігівській області через російські обстріли без світла залишились близько сотні населених пунктів. У регіоні пошкоджено 5 енергооб'єктів.
Під час нічної атаки в Одесі було пошкоджено житлові будинки, вибито вікна в комерційних приміщеннях та автосалоні. Також дрон потрапив у багатоповерхівку. Одна людина постраждала.
18 січня дрон атакував приватний будинок у Харкові. Загинула 20-річна дівчина. На місці обстрілу спалахнула пожежа.