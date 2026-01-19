Россия подготовилась к массированному удару и ожидает момент, – Зеленский

Владимир Зеленский 19 января призвал украинцев и в дальнейшем быть внимательными к воздушным тревогам. По его словам, Россия уже подготовилась к массированному удару.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

К чему подготовилась Россия?

Как отметил Зеленский, в ближайшие дни следует обращать внимание на все воздушные тревоги в Украине. Президент сообщил о предполагаемом массированном ударе России, который она уже подготовила.

В то же время, по его словам, каждая область должна быть максимально готова, чтобы оперативно отреагировать и поддержать людей в случае атаки.

Как добавили мониторинговые каналы, в течение 19 января в России происходили передислокации бортов Ту-95 между аэродромами базирования. В частности, известно о передвижении 6 бомбардировщиков.

В течение нескольких суток ожидаем нанесения ракетно-дронового удара, не исключительно это даже сегодня,

– написал monitoring.

Последние атаки России в основном приходились на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Поэтому мониторы предполагают, что враг снова может атаковать такие цели.