9 лютого, 15:54
Росія вдарила по ремонтниках ДТЕК двома дронами на Дніпропетровщині

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія атакувала ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині двома дронами.
  • Автівка енергетиків повністю згоріла.

Росіяни вкотре атакували працівників ДТЕК. Удар був прицільним, він стався кілька днів тому.

Про це повідомили в ДТЕК. На щастя, ніхто не постраждав. 

Що відомо про новий удар по ДТЕК? 

Як розповіли енергетики, ворог атакував ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині. 

7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку – вона повністю згоріла. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав. Попри щоденну небезпеку, продовжуємо тримати світло, 
– написали в ДТЕК. 

Ворог постійно обстрілює енергетиків і не тільки 

  • Останнім часом до ударів по рятувальниках, медиках і поліцейських додалися удари по шахтарях. Наприклад, атака 1 лютого по гірниках забрала найбільше життів за весь час.

  • У компанії сказали, що із жовтня 2025 року не було жодного дня, щоб Росія не била по енергетичній інфраструктурі ДТЕК. Окупанти гатять по мережах, трансформаторах, об'єктах генерації та шахтах.

  • Росіяни зумисне б'ють по ланцюгу постачання. Адже одним з основ енергетичної системи є вугілля.

  • Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Зокрема, дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині. Поранено працівника залізниці. 