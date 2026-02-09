Росія вдарила по ремонтниках ДТЕК двома дронами на Дніпропетровщині

Росіяни вкотре атакували працівників ДТЕК. Удар був прицільним, він стався кілька днів тому.

Про це повідомили в ДТЕК. На щастя, ніхто не постраждав.

Що відомо про новий удар по ДТЕК?

Як розповіли енергетики, ворог атакував ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині.

7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку – вона повністю згоріла. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав. Попри щоденну небезпеку, продовжуємо тримати світло,

– написали в ДТЕК.

Ворог постійно обстрілює енергетиків і не тільки