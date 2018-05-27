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Російські пропагандистські ЗМІ запустили побрехеньку про Лігу чемпіонів у Києві

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Російська пропаганда поширює вигадки про ЛЧ у Києві
Російська пропаганда поширює вигадки про ЛЧ у Києві / Фото з вільних мереж

Перед початком фіналу Ліги чемпіонів у Києві російські пропагандистські ЗМІ публікували інформацію про те, що вирішальний матч найпрестижнішого футбольного турніру Європи нібито "вперше не збере аншлаг".

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ЛЧ-2018 Кихв російйські ЗМІ пропаганда
Російська пропаганда поширювала невтішну інформацію про ЛЧ у Києві

Пропаганда Ліга чемпіонів Київ
Російські медіа про ЛЧ у Києві

Зазначимо, що така інформація була відвертою пропагандою, адже її з легкістю спростовують фото і відео з НСК "Олімпійський" у Києві, де і відбувся матч. Так, на опублікованих кадрах добре видно вщерть заповнені трибуни стадіону.

Водночас численна кількість уболівальників заполонили Контрактову площа Києва. Їх було так багато, що дехто змушений був підніматися на дах "Гостинного двору", щоб переглянути довгоочікуваний футбольний поєдинок.

До слова, за даними Держприкордонслужби України, 26 травня у київських аеропортах було оформлено 11 тисяч 100 уболівальників, а всього до столиці у суботу прибули 20 тисяч 200 осіб.

 

#uefachampionsleaguefinal

Публикация от Misha️ (@pharaoh_misha)

ЛЧ у Києві
Уболівальники на Лізі чемпіонів у Києві

ЛЧ у Києві
Фанати на ЛЧ у Києві
 

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Новини Києва Російська пропаганда ЗМІ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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