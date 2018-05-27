Російські пропагандистські ЗМІ запустили побрехеньку про Лігу чемпіонів у Києві

Перед початком фіналу Ліги чемпіонів у Києві російські пропагандистські ЗМІ публікували інформацію про те, що вирішальний матч найпрестижнішого футбольного турніру Європи нібито "вперше не збере аншлаг".

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Російські ЗМІ пророкували провал фіналу ЛЧ-2018 у Києві



Російська пропаганда поширювала невтішну інформацію про ЛЧ у Києві



Російські медіа про ЛЧ у Києві

Зазначимо, що така інформація була відвертою пропагандою, адже її з легкістю спростовують фото і відео з НСК "Олімпійський" у Києві, де і відбувся матч. Так, на опублікованих кадрах добре видно вщерть заповнені трибуни стадіону.

Водночас численна кількість уболівальників заполонили Контрактову площа Києва. Їх було так багато, що дехто змушений був підніматися на дах "Гостинного двору", щоб переглянути довгоочікуваний футбольний поєдинок.

До слова, за даними Держприкордонслужби України, 26 травня у київських аеропортах було оформлено 11 тисяч 100 уболівальників, а всього до столиці у суботу прибули 20 тисяч 200 осіб.

#uefachampionsleaguefinal Публикация от Misha️ (@pharaoh_misha) 26 Май 2018 в 12:08 PDT



Уболівальники на Лізі чемпіонів у Києві