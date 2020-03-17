Російські ЗМІ сконфузились повідомленням про львівське метро

За статистикою, левова частина повідомлень у ЗМІ за останні декілька тижнів стосується коронавірусу. Російські ЗМІ подекуди навіть на цій темі примудряються розганяти фейки про Україну, але трапляються доволі куйозні помилки, наприклад, про закриття львівського метро.

Так, російське видання "Ведомости" повідомило, що через карантин в Україні закриють метро у Києві, Харкові і (на секундочку) у Львові.

До слова У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро

Так, це саме те метро, де розпинали голого хлопчика, де натовпами ходять злі львівські фашисти з очима, залитими кров'ю. Львівське метро – це саме те місце, де тебе можуть лінчувати за "російськомовну щелепу".

Іншими словами, такого місця просто не існує, як і перерахованих фейків російської пропаганди. Немає у Львові метро, і все. Ідея побудувати його є вже багато років, а самого метро немає. Через підземну річку Полтву такий проєкт – не з дешевих.

Прочитавши повідомлення російських ЗМІ, львів'яни, мабуть, подякують владі за те, що вона вирішила поки не закривати Львівський морський порт і Галицьку міжпланетну космічну станцію.



"Ведомости" закрили львівське метро на карантин / фото: скріншот зі сторінки сайту

Що насправді відомо про закриття метро в Україні?Через епідемію коронавірусу і на час карантину метро в Україні і справді закривають. Втім це жодним чином не зачепить галичан – "підземку" закриють у Києві, Харкові і Дніпрі.